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回應美軍？解放軍軍機大擾台 37架次創紀錄

記者洪哲政／台北24日電
空軍23日發布西南空域空情動態，解放軍軍機大批出海操演，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊，創下紀錄。（圖：空軍司令部提供）
空軍23日發布西南空域空情動態，解放軍軍機大批出海操演，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊，創下紀錄。（圖：空軍司令部提供）

台灣空軍發布西南空域空情動態，解放軍軍機23日共有37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。台灣空軍派遣空中兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍司令部公布解放軍進入台灣西南防空識别區活動動態，包括運-9通信對抗機2架次、殲-10戰機10架次、殲-16戰機24架次、運-8電偵機2架次、轟-6轟炸機1架次。

空軍發布西南空域空情動態，解放軍軍機23日大舉進入台灣西南防空識别區。（圖：空軍...
空軍發布西南空域空情動態，解放軍軍機23日大舉進入台灣西南防空識别區。（圖：空軍司令部提供）

傳美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）等多艘主力航艦近期雲集印度太平洋地區，解放軍此舉是否與美軍行動有關，尚需觀察。

針對解放軍軍機頻繁進入台灣西南防空識別區，國防部向立法院報告指出，空軍已完成西南地區天弓機動裝備與飛彈的部署，並將啟動把全島天弓固定式陣地飛彈改為機動連。天弓三型部署西南地區，意謂台灣防空飛彈射程已可全面箝制、涵蓋解放軍軍機突出第一島鏈必經的巴士海峽空域。

空軍另規畫新增天弓三型機動防空飛彈系統，結合將現有天弓飛彈連改為機動連，遂行全島北中南東反機任務，搭配愛國者三型飛彈對重要目標實施反彈任務，形成本島綿密、長程空火網。

天弓三型防空飛彈作戰範圍達200公里，現已全面取代東部原有的鷹式防空飛彈。

解放軍 國防部 驅離

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