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台灣購立陶宛酒比陸貴4倍 網：被當凱子

記者林汪靜／台北24日電
立陶宛蘭姆酒在台售價比在大陸貴了四倍。(本報資料照片)
立陶宛蘭姆酒在台售價比在大陸貴了四倍。(本報資料照片)

在海上漂流多日的立陶宛蘭姆酒被台酒收購後終於抵達台灣，台酒公司董事長丁彥哲公布，單瓶售價新台幣600元(約21.6美元)，然而，該款酒在大陸電商平台上一瓶只賣人民幣31元（約4.9美元），引發議論，有網友直稱「台灣人民是盤子(凱子)？」

日前這批蘭姆酒原本是要銷往大陸，但後來入境大陸遭到卡關，由台酒接手。丁彥哲指出，這批蘭姆酒預計最快將在大年初一（2月1日）開始銷售，首批共6000瓶，其中一部分會放在台灣菸酒公司酒廠展售中心、長期合作的菸酒專賣店，也和超商合作，採預購方式。

他說，由於這次2萬多瓶蘭姆酒都是裸瓶包裝，為了讓台灣消費者更認同它的珍貴，會製作一些專門的繁體字外包裝，再拿去銷售。

在價格方面，丁彥哲指出，每瓶售價新台幣600元，然而，大陸觀察者網指出，這款酒每瓶700毫升，酒精濃度37.5%，在大陸電商平台同樣的規格售價僅為人民幣31元，約新台幣137元左右，台灣售價比大陸高出四倍多。

消息引發網友議論，有網友表示：「用納稅人的錢買的，再高價賣台灣人？」，還有網友批評說，「把台灣人當盤子」，也有網友直呼「好貴」。

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