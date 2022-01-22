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美F-16提早交機 軍方：恐沒能力接收

台灣新聞組╱台北22日電
空軍嘉義聯隊F-16V戰機20日復飛，並執行多波次戰演訓任務。聯隊披露F-16V復飛實況照。(圖：空軍提供)
空軍嘉義聯隊F-16V戰機20日復飛，並執行多波次戰演訓任務。聯隊披露F-16V復飛實況照。(圖：空軍提供)

台灣向美國採購的66架F-16V預定於2026年底全數交機。路透報導，美方正在找尋加速交付新戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍回應共軍恫嚇的能力；不過台灣官員坦言，即便美方真的有能力搞定洛克希德馬丁公司提早交付F-16V戰機，台灣也不一定有能力提早接收。

中國時報報導，美國空軍去年5月宣布與洛克希德馬丁公司簽訂140億美元合約，製造軍售外國的F-16V戰機，而包括台灣、巴林、斯洛伐克、保加利亞等國，共有128架F-16V戰機訂單，首批新戰機在2022年就能完工，預計2026年完成目前訂單。

路透引述美國匿名官員指出，為強化台灣空軍回應共軍恫嚇的能力，美方希望洛克希德馬丁公司將配備新性能的F-16V戰機加速交付給台灣。不過美方尚未想出加速交付之道，美國政府也尚未要求洛克希德馬丁公司改變交付時程。

事實上，台灣國安官員先前曾向美方表示，台灣相較F-16V的其他訂購國而言，遭受的軍事威脅迫切性明顯比較高，因此美方希望能將今年出廠的首批F-16V型戰機，優先交給台灣。

不過，軍方官員表示，即便美方真的有能力搞定洛克希德馬丁公司提早交付F-16V戰機，台灣也不一定有能力提早接收。

根據軍方規畫，台灣向美國軍購66架全新F-16V戰機未來將部署空軍台東志航基地，而目前台東志航基地又是全台唯一部署F-5E/F機群的基地，為配合未來部署F-16V的任務需求，志航基地必須另新建機庫、棚廠等相關設施，預計2026年才會完工。

官員指出，這批F-16V戰機未來的家都還沒蓋好，怎麼可能現在就讓貴客住進來，「難道要讓他們吹風淋雨曬太陽？」美國官員希望提早交付戰機，當然是考量到台海緊張局勢日益升高，需要台灣迅速提升自我防衛的能力，台灣感激他們的心意，但是也要考量自己當下的能力。

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