蘇起：北京將不談判 單方面處理台灣問題

前國安會秘書長蘇起認為，中國大陸將單方面一次處理台灣問題，不跟台灣談判。(本報資料照片)

年底中共 20大將提「新時代黨解決台灣問題總體方案」，兩岸學者陸續解讀。前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起昨天表示，中國大陸將單方面一次處理台灣問題，不跟台灣談判。華東師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷則稱，大陸將按自己步調「建構單方面解決台灣問題的新機制」。

台北論壇基金會昨天舉行「2022年兩岸關係展望」，蘇起表示，今年兩岸關係是「外弛內張」，「外弛」是指中美各自忙於內政，大陸不想催促美國談判，大陸對美國總統拜登 還抱持一點希望，基本上，外面看不出會有動作。

「內張」是年底中共20大將提「新時代黨解決台灣問題總體方案」來解決台灣問題。大陸以前講統一、反獨、促統，但統一後是什麼樣子沒有任何描述，現在陸續提出「統一後的安排」。包括大陸海協會副會長孫亞夫日前曾提兩岸統一後台灣選舉照樣進行，但支持台獨的政黨、人不能參選，這是香港現在的模式；大陸國台辦副主任劉軍川說統一後台灣的財政收入全部用於改善民生等。

蘇起指出，國台辦主任劉結一去年元旦講話時，提到統一只用一次；今年元旦講話提到統一有21次。

蘇起強調，中共解決台灣問題，而非「一國兩制、台灣方案」，兩岸談判已經沒有了，而是中共單方面一次處理，這是定調；「新時代黨解決台灣問題總體方略」可能會提細節，而且不只有軍事，如經濟、文化、政治都有，全面而細膩。

中新社則刊出周志懷的專訪，他說，在兩岸通過談判方式實現和平統一可能性不斷受到嚴峻挑戰的情況下，大陸要排除「民進黨 當局」和外部勢力干擾，按照自己既定的步調建構起單方面解決「台灣問題」的新機制。「在『被統一』狀態下，民進黨當局將完全喪失與大陸『共議統一』的機會，能夠選擇的空間將成為無法挽回的遺憾。」

他說，中共20大將在「新時代黨解決台灣問題的總體方略」引領下，進一步豐富和發展國家統一理論，擘畫出國家完全統一的新藍圖。

周志懷重申，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但爭取台海和平的路徑並非是「消極和平」，而是「積極和平」。非和平方式則是萬不得已的、最後的選擇。

所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」出現於中共去年底於19屆六中全會後公布的第三次歷史決議中，指這是中共總書記習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張所形成的方略，官媒新華社兩度發文引述專家解讀。