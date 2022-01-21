僑外投資連3年衰退 陸資10年來次低

去年僑外資、陸資赴台投資金額雙雙下滑。（本報資料照片）

受新冠疫情 、美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化影響，經濟部投審會20日發布的統計數據顯示，2021年1到12月，核准僑外投資 金額年減18.24%，陸資來台金額則年減7.97%，金額是陸資來台投資10年次低。

本報系經濟日報報導，投審會統計，2021年1到12月，核准僑外投資件數為2711件，年減20.68%；核准金額部分，投（增）金額計74億7627萬3000美元，年減18.24%。

不過，投審會認為，依美國商業環境風險評估公司（BERI）2021年第三次（12月）「投資環境風險評估報告」，將台灣投資環境列為全球第四名，預期隨著全球疫情衝擊下降，逐步恢復跨境移動後，台灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

對外投資方面，2021年1到12月，核准（備）對外投資件數為404件，年減21.71%；投（增）資金額計125億9913萬2000美元（約新台幣3779億元），年增6.73%，主要係因環球晶圓以25億美元增資新加坡 GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.等，以及台積電以21億2340萬美元赴日本設廠等大型投資案所致。

對中國大陸投資方面，投審會數據顯示，2021年1到12月，核准對中國大陸投資件數為423件，年減10.95%；核准投（增）資金額計58億6317萬3000美元，年減0.73%。

投審會解讀，顯示受大陸營商環境不若以往、美中貿易衝突、科技戰造成台商生產線外移等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。

另據中國時報報導，這是外商在台投資連三年金額直線滑落，也是連兩年呈雙位數減幅。國民黨立委曾銘宗指出，如同台灣美國商會調查，多數受訪者憂台灣電力供應不穩，另兩岸關係緊張也成為外商不敢在台投資的原因。