賴清德出訪宏都拉斯 有望同台賀錦麗

友邦宏都拉斯新總統將在27日就職，副總統賴清德將以特使身分出席就職典禮。(本報資料照片)

台灣友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統卡斯楚的就職典禮，總統府昨天宣布，蔡英文總統特派副總統賴清德 擔任特使率團出訪。據了解，賴此行將「西進西出」過境美國，去程過境洛杉磯 ，回程過境洛杉磯或舊金山，外交部及美方正在做最後安排。

據外媒報導，宏國政權交接委員會已公布美國副總統賀錦麗將出席，賴清德有機會與賀錦麗同台，台美兩國副元首如何互動，也引發關注。

特使團團員包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴及總統府發言人Kolas；此行團員共計26人，團員還包括副總統辦公室核心幕僚黃建嘉及陳羿伶，因應防疫 考量，參訪團還包括部立桃園醫院副院長陳厚全將隨行擔任防疫官，全程6天5夜。

知情人士也說，由於美國新冠肺炎疫情嚴峻，這次行程安排將會相當簡單，原本在洛杉磯規畫舉行僑宴，台僑也相當期待，但秉持防疫優先，僑宴將不會舉辦，可能改以線上方式進行。

總統府發言人張惇涵說明，這次訪團將遵守防疫原則，交通規畫專機及專車，住宿專屬樓層，不與其他房客混居，也會在專屬餐廳或包廂用餐。

行程方面，外交部說明，25日啟程後，25到26日過境美國，27日上午抵達宏都拉斯，並會晤卡斯楚及捐贈防疫物資，出席歡迎酒會，27日晚間參加卡斯楚總統就職典禮及國宴，28日離開宏都拉斯，29至30日過境，30日返抵台灣。