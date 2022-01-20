跳電頻傳…美商會78%會員最擔心台灣供電

台灣的電力供應引起美國商會憂心。(記者賴昭穎／攝影)

台灣美國商會昨日發布「2022年商業景氣調查」，有高達78%會員對供電穩定表示擔心，比去年上升15個百分點。此外，在電壓穩定性、電力成本和綠能 進展部分，憂心度也都有雙位數的增加。同時，還有71%會員表示他們擔心電網韌性，這是今年新增加的調查項目。

台灣美國商會會長施立成表示，主要是去年513、517兩度大停電，加上電力設施火警新聞等，加深今年台灣美國商會會員對能源政策的憂心。

施立成強調，能源穩定供應、穩定的電價、綠能等都是會員重視的議題，建議台灣政府可針對綠能、永續發展有多一點政策鼓勵，像是引進儲能、碳捕捉，以及太陽光電、離岸風電的新科技，還有電力市場自由化過程，相關的申請程序、憑證等要更開放。

施立成還指出，大部分會員都了解也知道台灣有「2025非核家園」的目標，不過相較於去年的調查，對於政府能否達成「2025非核家園」的擔憂，卻大增10個百分點至40%。

此外，調查還顯示，在蔡總統任內，有61%會員認為政府應當優先關切能源，甚至比控制新冠肺炎疫情 的46%還高；其次則是兩岸關係，以及與美國和其他夥伴洽簽經貿協定，都占42%。

除了能源議題，美國商會指出，87%受訪者對台灣未來12個月的經濟有信心，83%對未來3年前景保持樂觀；90%受訪者對所屬企業未來12個月的營收成長具有信心，91%受訪者對企業未來3年前景很有信心。

另值得注意的是，Omicron變種病毒也在台灣掀起本土疫情，調查顯示，雖有78%會員滿意政府對於當前疫情的控制，但相較去年卻大減18個百分點，且有高達91%會員認為政府應逐步放寬邊境 管制措施。

針對美國商會的調查，國發會指出，近年積極加強與美國商會的溝通及互動，迄今已有良好成果，將續積極與外商溝通，讓政府施政更貼近需求。

國發會表示，有關美國商會所提意見及調查結果，政府將納入未來總體經濟推動政策參考，並加速法規改革，讓外商對「投資台灣」更具信心。

台灣美國商會「2022年商業景氣調查」實施期間為去年12月1日到今年1月7日，共有高達412會員受調查，回覆率為43%。