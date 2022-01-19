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斯洛維尼亞總理透露：與台灣洽談互設代表處

台灣新聞組／綜合19日電
斯洛維尼亞總理楊薩上月在布魯塞爾出席歐盟峰會。楊薩表示，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。（路透）
斯洛維尼亞總理楊薩上月在布魯塞爾出席歐盟峰會。楊薩表示，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。（路透）

斯洛維尼亞總理楊薩最近接受印度一家國營電視台訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並稱中國大陸對立陶宛的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。

中央社報導，印度DD India電視台17日播出楊薩（Janez Janša）視訊訪問，議題涵蓋新冠疫情以及歐亞政治形勢。主持人詢問，斯洛維尼亞有無計畫像立陶宛一樣，提升與台關係？楊薩說：「事實上，我們正在洽談互設代表處事宜。當然，這不會是大使館層級，而是跟在許多歐盟國家的層級一樣。如果我們早年就與台灣有強勁的合作關係，我們早就互設經貿辦事處了，這是互惠的事情。」

他指出，兩岸之間的生意人有著密切往來，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。

楊薩說，斯洛維尼亞支持台灣人民的主權決定，「如果台灣人想加入中國，如果這是台灣人在不被施壓、沒有軍事干預、未遭勒索、不像香港現在那樣蒙受策略欺瞞的情況下，以自由意志做出的決定，那我們就支持，但如果台灣人想要獨立生活，我們也會支持他們的立場」。

關於立陶宛因准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，而遭中方經濟報復，楊薩說，中方這種企圖孤立一個小國的做法，令人「不寒而慄」。他表示，斯國堅定支持立陶宛政府，在現有壓力下也繼續相挺，任何向立陶宛和其他歐洲國家施壓的作為都對中方沒好處。

另據中央社報導，兼轄斯國的駐奧地利代表張小月，對互設代表處的進度不願多談，但強調雙方理念相近，台灣有意與斯洛維尼亞拓展經貿和文化關係。

張小月也說，楊薩擔任國會議員時多次訪台，去年1月曾以總理兼衛生部長身分與衛生福利部部長陳時中通話。她說，楊薩對台灣相當友好，不僅支持台灣參與世界衛生組織（WHO），去年9月也以歐盟輪值主席國身分，致函歐盟27成員國領導人，對於立陶宛遭受中國挑戰，除表達支持，也強調台灣是歐盟重要夥伴。

立陶宛 歐盟 印度

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