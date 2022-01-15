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水果禁運 農產銷陸仍增1成 「高度依賴中國市場」

記者彭宣雅／台北15日電
去年台灣農產品外銷最大國，大陸依舊蟬聯第一名。（本報資料照片）
去年台灣農產品外銷最大國，大陸依舊蟬聯第一名。（本報資料照片）

台灣農產品外銷高度依賴中國市場，即便去年先後歷經鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧禁令，但根據最新出爐的農業貿易統計，中國不僅依舊蟬聯台灣農產品外銷最大國，約占我農產品總出口兩成，且去年銷大陸農產品出口值為11億1985萬餘美元，較2020年增加10.1%。農委會強調，還是希望能與中國好好談，從未放棄大陸市場。

此外，去年我農產品貿易逆差超過120億美元，創下史上最高紀錄。根據2021農業貿易統計顯示，去年台灣整體農產品出口約56.67億美元，比前年增加15.4%；但去年進口農產品約179.85億美元，比前年增加17%。

台灣大學農經系教授雷立芬表示，檯面上的話，講過就好了，最終還是要好好做事，去年出口大陸的產值增加，對方並未禁止採購台灣其他農產品。

農委會前主委陳保基表示，從結果看，生鮮農產品貿易還是選擇中國的市場，政府部門為分散市場，花很多錢補貼，但補貼不可能長久。以鳳梨釋迦為例，光運費補貼就超過百元，遠高於鳳梨釋迦本身的價值，這是很大的諷刺，若一切仍以「台灣價值」為出發點，最後傷害的還是台灣農業。

陳保基也提醒，台灣大量依靠中國的中藥材，民生基礎產品幾乎離不開大陸，值得警惕。

雷立芬也提醒，整體農業貿易逆差持續增加，表示各種糧食、大宗物資很容易受到國外進口價格影響，就像玉米價格稍微上漲，國內的豬肉、雞肉價格就跟著上揚；逆差不太可能有翻轉的機會，能維持一定比率就好。

中國長期以來都是台灣最大農產品出口國，去年因介殼蟲問題，鳳梨、蓮霧、芒果等水果雖減少銷陸，不過部分漁產、羽毛羽絨、酒類的出口量卻增加。農委會國際處副處長林志鴻說，石斑活魚、冷凍魷魚等較前年都大幅增加。

台灣農產品出口前10大國家中，中國持續蟬聯第一，占台灣農產品總出口值近兩成，排名第二為美國，日本則是排名第3；美國年增率高達36.7%最高。我農產品進口美國依舊居冠，其次是大陸、古巴第3。這三國進口近半數，主要還是採購「黃小玉」等大宗物資。此外，去年大宗物資價格高漲，是造成逆差增加的原因之一。

釋迦 古巴 日本

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