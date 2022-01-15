政局緊繃 台對陸貿易順差 去年卻飆出1716億美元新高

台灣對中國外貿出超再創新高；圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（記者劉學聖／攝影）

相較於兩岸政治關係日益緊繃，雙方經貿往來卻持續升溫。據中國海關總署統計，去年台灣對中國出口總額不僅高達近2500億美元，台灣對中國享有的貿易順差更突破1700億美元，

本報系聯合報報導，中國海關總署14日公布的統計數據顯示，2021年，台灣對中國出口總額達到2499.79億美元，較前一年成長24.7%；台灣自中國進口總額則為783.64億美元，成長30.4%。去年全年台灣對中國享有的貿易順差達1716億美元，較2000年又大增311億美元。

若按台灣的財政部 日前公布的數據，去年台灣對中國中國與香港 的出口金額也達到1889.06億美元，年增24.8%；台灣自中國進口則為841.71億美元，年增29.9%。台灣去年對中國享有的貿易順差為1047.35億美元，但去年全年台灣整體外貿出超為652.8億美元。

對於中國持續位居台灣最大出口市場和最大順差來源地，中國國台辦發言人朱鳳蓮在12日的例行記者會中表示，這些數據再次證明，台灣經濟增長有賴於兩岸經貿合作。

朱鳳蓮說，「加強兩岸經貿合作，台灣經濟才能發展，台灣同胞才能從中更多獲利受惠。任何出於政治私利干擾、阻礙兩岸經貿合作的做法都是不智的，也是徒勞的」。

另根據中國海關總署統計，中國中國2021年出口總額約3兆3640億美元，年增29.9%；進口總額2兆6875億美元，年增30.1%，全年貿易順差高達6765億美元。

此外，據台北中國時報報導，政治大學金融系教授殷乃平表示，會產生貿易順差是台灣對中國貿易出口多、進口少，意味兩岸貿易依賴度高，也代表台灣賺得多，會有這樣的結果關鍵點是「中美貿易戰 」，兩強相爭下，讓台灣高科技出口能「左右逢源」。

美國貿易戰延伸到科技戰，殷乃平進一步指出，美國對中國科技生產封殺、打壓等措施，很多中國科技廠商低調對台灣半導體大廠下單、大量儲備存貨，讓貿易順差擴大，而台灣算是「賺到了」。不過，2022年元旦以東協成員國為主的RCEP正式生效，台灣對中國出口將會課相對比較高的稅，殷乃平預測，台灣今年對中國貿易順差可能出現反轉，不會像去年這麼高。