海協會前副會長王在希：台灣問題 未來5年最關鍵

繼大陸海協會副會長孫亞夫釋放中共 廿大將會有新的對台主張與部署後，海協會前副會長、大陸全國台灣研究會副會長王在希也表示，未來五年是解決台灣問題最為關鍵的時期。陸委會昨天表示，中共當前面臨內外部情勢挑戰，及對台工作矛盾與困境等壓力，研判將加大反獨促統力度，繼續操作複合式對台施壓策略。

中國大陸網路媒體觀察者網昨天刊登王在希的專訪。王在希指出，今年下半年召開的中共廿大不僅在大陸、在兩岸，在國際社會也是高度關注的大事，關於台灣問題肯定是廿大報告重要內容。

王在希指出，2022年台灣形勢可能更加嚴峻複雜，預期今年兩岸關係持續緊張的狀態不會改變，為震懾台獨，解放軍 會出動更多飛機、艦艇到台海巡邏，共軍 和台軍在台海地區近距離接觸將會增多。

王在希並提出今年台海形勢將有「四個不會改變」：美國「以台制華」的策略不會改變；民進黨當局「依美謀獨」的企圖不會改變；兩岸關係持續緊張的狀態不會改變；大陸捍衛國家主權和領土完整的決心不會改變。

另據多維新聞報導，2019年1月2日，中共領導人習近平首度提出「兩制台灣方案」，經過兩年多，在第三分「歷史決議」則強調「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，反而未提「台灣方案」，但「台灣方案」並非被冷凍，而是在此之上架構一個位階更高、層次更廣的「總體方略」；亦即「台灣方案」包含進了「總體方略」之中。