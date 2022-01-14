海協會前副會長王在希：台灣問題 未來5年最關鍵
繼大陸海協會副會長孫亞夫釋放中共廿大將會有新的對台主張與部署後，海協會前副會長、大陸全國台灣研究會副會長王在希也表示，未來五年是解決台灣問題最為關鍵的時期。陸委會昨天表示，中共當前面臨內外部情勢挑戰，及對台工作矛盾與困境等壓力，研判將加大反獨促統力度，繼續操作複合式對台施壓策略。
中國大陸網路媒體觀察者網昨天刊登王在希的專訪。王在希指出，今年下半年召開的中共廿大不僅在大陸、在兩岸，在國際社會也是高度關注的大事，關於台灣問題肯定是廿大報告重要內容。
王在希指出，2022年台灣形勢可能更加嚴峻複雜，預期今年兩岸關係持續緊張的狀態不會改變，為震懾台獨，解放軍會出動更多飛機、艦艇到台海巡邏，共軍和台軍在台海地區近距離接觸將會增多。
王在希並提出今年台海形勢將有「四個不會改變」：美國「以台制華」的策略不會改變；民進黨當局「依美謀獨」的企圖不會改變；兩岸關係持續緊張的狀態不會改變；大陸捍衛國家主權和領土完整的決心不會改變。
另據多維新聞報導，2019年1月2日，中共領導人習近平首度提出「兩制台灣方案」，經過兩年多，在第三分「歷史決議」則強調「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，反而未提「台灣方案」，但「台灣方案」並非被冷凍，而是在此之上架構一個位階更高、層次更廣的「總體方略」；亦即「台灣方案」包含進了「總體方略」之中。
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