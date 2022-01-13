黑白集／撒錢換死忠的 台新外交老模式

蔡英文總統任內丟了八個邦交國，在立陶宛設處也算在東歐打下一個灘頭。 （本報資料照片）

台灣和立陶宛 的關係好戲連連。台去年底設立台灣代表處後，引發北京 對立陶宛的連串政經報復；為此，台灣先收購了一批遭抵制的立陶宛蘭姆酒，近日又買下一貨櫃在海上漂流兩個多月的蒸餾奶。更精采的是，立國總統諾賽達抱怨台灣代表處的名稱是個「錯誤」後，蔡政府宣布設置2億美元的「中東歐投資 基金」，立刻讓諾賽達閉嘴。

看來，金錢仍是打開外交大道的黃金鑰匙。對岸祭出棍子，我們便使出胡蘿蔔；他們抵制的商品，我們就全部包下。如此一來一往，台、立間的感情便不斷升溫。蔡政府看準美金的妙用，五天內，便將原先2億美元投資基金加碼為12億美元。手筆就是要這麼闊綽，才能讓立陶宛變成台灣「死忠的」。

當然，金錢外交也不是新模式了。錢的效用如何，就要看好處是否落到對方國家人民身上；若是落到政客口袋，投資效益就是零，像尼加拉瓜那樣。

立陶宛最近情況有點混亂，總統和總理對台立場有些分歧，外長和副外長論調也相左，遑論在野黨。更糟的是，立陶宛承受的杯葛壓力，可遠不止酒與奶兩項。

蔡總統任內丟了八個邦交國，在立陶宛設處雖不算建交，若能好好守住，也算在東歐打下一個灘頭。怕就怕，雙方因誤會而生的感情，禁不起現實摧折，倏忽就化成泡影。（轉載自聯合報）