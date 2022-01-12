出兵助台？ 丁渝洲：美建國以來最大戰爭風險

國安會前秘書長丁渝洲表示，美國若介入台海戰爭，這將是美國建國200多年來最大的戰爭風險。（記者杜建重／攝影）

政戰學校昨舉行建校70周年紀念會，並發表「政戰風雲路」新書。國安會前秘書長丁渝洲昨說，台灣在中、美之間，地位有相當大落差，台灣主權是中國大陸最核心的國家利益，沒有絲毫妥協空間，但台灣在美國人心目當中，地位隨時在變，美中關係緊張時，台灣價值就高，如同現在；但美中關係一旦和緩，台灣根本沒有價值。

丁渝洲說，他17年前曾經講過兩句話，第一句是「中共 不會為了尋求統一而發動戰爭」；第二句話則是「中共會為了反台獨而不惜一戰」。在這樣的前提之下，台灣目前的戰略就是避免踩到紅線，要讓中共沒有出兵的機會。

丁渝洲也表示，台海一旦開戰，美國是否會參戰，因問題複雜，他不知道答案；但美國若以軍事行動直接介入台海作戰，這將是美國建國200多年來最大的戰爭風險。

他說，美國現在面臨的是世界上軍事心理最強大的對手，1996台海危機時，美國航艦進入台灣海峽，當時中共毫無反應，20年來中共建軍速度飛躍式進步，美國在台海的軍事優勢已發生重大改變；美國人不能忽視中國大陸對維護主權的堅強意志，台海戰爭若發生，將是當前世界上的「兩強之戰」。

丁呼籲，國軍要加強不對稱作戰能力，運用政治作戰提升競爭力，軍民團結一致，嚇阻敵人，「自己的國家自己救」；但兩岸主政者不要誤判情勢，因兩岸同文同種、都是炎黃子孫，雙方領導人應以蒼生為念，以善意、耐心與和平手段解決兩岸關係。

「政戰風雲路」專書指出，美國極力籌謀「多元圍堵」中國大陸的一場新國際關係競逐路線正在形成，台灣應全面思考建構國家相鏈結的安全政治路線，在兩強中爭取主動權。