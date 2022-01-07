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小米手機資安疑慮 NCC點名調查

台灣新聞組╱台北7日電
立陶宛國防部去年曾指控知名品牌小米的Mi 10T 5G手機有資安疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天也點名，該款手機內建軟體具政治敏感詞彙檢查功能。（路透）
立陶宛國防部去年曾指控知名品牌小米的Mi 10T 5G手機有資安疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天也點名，該款手機內建軟體具政治敏感詞彙檢查功能。（路透）

立陶宛國防部去年曾指控知名品牌小米的Mi 10T 5G手機有資安疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）昨天也點名，該款手機內建軟體具政治敏感詞彙檢查功能，將依法調查是否損害消費者權益或違反法令；台灣小米昨嚴正否認，強調維護用戶隱私安全，以最高標準經營並遵守法律規範。

小米昨表示，從來沒有、將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。據了解，該款手機去年11月在台銷售，完售後目前已不再銷售。

NCC指出，去年10月委請電信技術中心（TCC）檢測小米同款手機，結果發現其內建七個應用軟體會從伺服器比對檔案，針對2000多筆詞彙具有阻絕連網或將瀏覽行為回傳的疑慮。

NCC表示，該比對檔案包含政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，相關詞彙包括「自由西藏」、「台灣獨立」、「香港獨立媒體」、「六四事件」、「近平」、「胡錦濤」、「蔡英文」、「李登輝」、「中國國民黨」、「民進黨」等。

NCC指出，各國手機廠牌對使用者涉隱私資訊，均可選擇設定開啟或關閉功能，但該款小米手機無此功能。

台灣小米表示，該比對檔案是用來管理廣告商在小米自有App中推送的付費內容，比如免除色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊，「這一做法在智慧手機與臉書、谷歌等社群網站規範管理，是很常見的做法與規範」。

對此朝野立委皆表示，若查證屬實，政府應有更積極措施，甚至下架該款手機、禁止進口。民進黨立委蔡適應說，民眾買手機應該有完整使用權利，NCC應要求限期改正，而非僅交給使用者自行判斷是否使用；時代力量立委陳椒華則說，政府應著手規範，以不發給NCC審驗合格證書作為管理機制。

手機 小米 隱私

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