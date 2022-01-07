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檢出禁藥 陸暫停台2家活魚養殖場報關

台灣新聞組╱台北7日電
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸。(本報資料照片)
屏東縣是石斑魚養殖重鎮，九成市場靠外銷港澳和大陸。(本報資料照片)

中國大陸海關總署近日對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，將對台灣其他業者輸大陸活魚加強檢驗檢疫；陸委會昨回應稱，陸方已透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台方，符合慣例；農委會漁業署表示，這兩養殖場暫時移動管制，等待檢驗中，後續會介入輔導改善。

新華網報導，大陸海關總署指出，近日廈門海關從台灣輸大陸活石斑魚中，檢出禁用藥「隱性孔雀石綠」和「隱性結晶紫」，為保障大陸消費者安全，根據大陸的「食品安全法」等相關規定，發布警示通報。通報還稱，去年12月30日起暫停受理來自台灣王志義養殖場和戴兆鐘養殖場的活魚報關，對台灣其他養殖企業輸大陸活魚加強檢驗檢疫。

陸委會昨指出，陸方已於去年12月27日透過「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台方防檢局，請台方暫停檢出禁用藥物的養殖場輸出大陸，並請台方展開調查及回復。

漁業署副署長林國平說，農委會防檢局去年底接獲通報後，就通知漁業署，漁業署也依照程序通知屏東縣政府，由地方政府查核，而被點名的兩養殖場暫時移動管制中，等待勘驗結果，孔雀石綠以及結晶紫在台灣養殖也屬禁藥，不得使用。

遭大陸點名的屏東縣枋寮鄉石斑養殖業者王志義昨表示，得知大陸驗出隱性孔雀石綠和隱性結晶紫時就覺得很怪，因為台灣早就禁用，「我家絕對不用禁藥。」王志義說，家族從事養殖業超過一甲子，該批魚貨是去年11月8日透過活魚運搬船銷往大陸，和十多名養殖戶的魚貨同船，以他為代表人送驗，符合台灣禁藥零檢出才能銷售，到了大陸檢疫出問題，不明白哪個環節出狀況，只能說「運氣不好」，期盼能有第三公正方重新檢視。

戴兆鐘也說「滿腦子問號」，調查發現報關資料遭盜用，已經回報縣府證明清白。不過，許多養殖業憂心活魚步上鳳梨、蓮霧、釋迦暫停輸陸後塵。

釋迦

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