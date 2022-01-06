F16V秀戰力 多次攔截解放軍殲16

空軍嘉義第四聯隊5日展示12架F-16V戰機「大象走路」科目，同時進行戰機警戒機堡六分鐘待命班緊急起飛效率驗證，場面壯觀。(記者曾學仁／攝影)

空軍嘉義第四聯隊昨展示嘉義F-16V警戒機堡6分鐘待命班緊急：起飛效率，現場雙機滑出第一架機5分30秒即可在跑道上推，以軍用推力緊急起飛。聯隊飛官證實，「鳳展專案」性能提升的F-16V與解放軍 殲-16戰機已有交手攔截的紀錄。

空軍司令部表示，國防部 特於農曆過年前夕邀請媒體參訪空軍第四聯隊，以「飛行聯隊加強戰備」為背景，藉由「F-16緊急起飛、「大象走路」科目，展現空軍捍衛領空的能力與決心，同時首度近距展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」。

嘉義機場 昨日上午空際籠罩霧霾，跑道上集結的12架F-16V戰機靠著垂直尾翼上明滅的航行燈標示左右、慢速推進，在隆隆的發動機巨響中實施軍迷所稱的「大象走路」，以高默契的地面豪華隊型，展示接裝F-16V戰群戰力。

負責展示F-16戰機性能提升的「聯合頭盔瞄準系統」的 23作戰隊少校顏祥陞表示，四聯隊F-16V戰機，他個人一兩個月前曾攔截過解放軍殲16戰機，他說因共機頻繁進入台灣防空識別區，每個四聯隊飛行員都有這個經驗，每個升空訓練批次都會實施攔截，「經驗豐富」。

解放軍殲16戰機去年闖台灣防空識別區計344架次，顏祥陞也認為架次愈來愈多，四聯隊會採取緊急升空增派兵力因應的動作。