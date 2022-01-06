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設處立陶宛生波 台加碼投資2億美元增強雙邊貿易

台灣新聞組╱台北6日電
立陶宛總統諾賽達。(歐新社)
立陶宛總統諾賽達。(歐新社)

立陶宛總統諾賽達日前受訪稱「以台灣之名在該國設代表處是個錯誤」，但立陶宛外交部長藍斯柏吉斯的發言人庫列緒葉內向中央社表示，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」；立陶宛總統和內閣對台議題不同調，再度浮上檯面。

不過諾賽達5日卻表示，他對台灣在立陶宛成立代表處是一直支持且不變的，一改前一天的爭議說法。他強調自己「從未說過為了便利貿易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤」，「立陶宛完全信守國際承諾」，並認為設立這樣的代表處不違背「一個中國政策」。

台駐立陶宛代表黃鈞耀說，未曾接獲立國外交部「改名」要求；黃鈞耀昨透過線上記者會宣布，台灣將對立陶宛產業投資2億美元並增強雙邊貿易關係，該款項將由「國家發展基金」資助，獲央行支持。

根據立陶宛政治制度，總統掌外交及國防大權，不過立陶宛智庫「東歐研究中心」中國事務專家白瑞格說，立陶宛總理所領導內閣自2020年12月上任以來，與總統屢傳關係緊張，研判台灣代表處被迫改名的機率「非常低」。

立陶宛同意設立「台灣代表處」，引發中國大陸自去年夏天以來加大對立國的外交與經貿脅迫；美國則加強支持立陶宛，並協調歐洲採取行動。立陶宛國家廣播電視（LRT）去年一項民意調查顯示，支持政府對台、對中作為的民眾約34%，不支持比率約四成，沒意見的約26%。

對於立陶宛原定今年初在台設處計畫是否生變？政大國關中心兼任研究員嚴震生認為「有可能會」，未來雙方關係可能要更花時間經營，也希望美國能幫助，美方一定要做得更多。

立陶宛 投資 央行

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