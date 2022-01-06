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兩岸協議卡卡 北京選擇性執行

記者羅印冲

蔡政府上台後，兩岸關係陷入僵局，但馬政府時期簽署的21項兩岸協議仍持續運作，只不過陸方配合的態度有變，從過去的相對積極，轉而低調消極，很多時候對台方傳訊仍是「已讀不回」，在執行面上更是有選擇性，體現了現時兩岸關係氛圍。

目前兩岸協議中相對能看見「績效」的是ECFA和兩岸共打協議。ECFA涉及市場開放和減免關稅，效果立即明顯，經貿合作也有利兩岸，受到干擾相對較小。陸方去年底也證實，ECFA已完成降稅，將繼續實施協定稅率。

兩岸共打協議涉及維護社會治安，為兩岸官民所重視，從維護治安觀點，也有利兩岸社會。不過，近年兩岸協議也存在消極執行甚至政治操作；比如，兩岸雖簽署農產品檢疫檢驗合作協議，但大陸去年兩度封禁台灣鳳梨、蓮霧和釋迦等輸陸主力水果，聲稱多次從台灣水果中查驗出介殼蟲，台方則批大陸對技術性對話「已讀不回」。

而在新冠疫情爆發後，兩岸不僅沒有因為醫藥衛生合作協議而增進防疫合作，緩解包括疫苗在內的各項紛爭，兩岸當局還因為台商包機、小明家庭返台等人員管控問題升級對抗，醫藥衛生合作協議顯然受到強大的政治力干擾。

一位兩岸事務高層坦言，不可諱言在疫情和當前兩岸僵局下，兩岸協議運作確實「有點卡卡的」，還有很多可以合作的空間。他提到，目前兩岸協議通報窗口大致仍維持運作，但過去定期舉行的工作組會議，多數被陸方推遲，不利於協議的有效運作。

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