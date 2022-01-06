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兩岸共打犯罪未停擺 台盼回歸正常化

台灣新聞組╱台北6日電
移民署分四梯次以班機遣送21名陸籍偷渡犯。5日上午第一批從松山機場遣返廈門。(記者胡經周／攝影)
移民署分四梯次以班機遣送21名陸籍偷渡犯。5日上午第一批從松山機場遣返廈門。(記者胡經周／攝影)

內政部移民署昨起開始分四梯次，以班機遣送21名大陸籍偷渡犯返陸。據了解，蔡英文總統上任後，兩岸打擊犯罪機制一度陷入停擺，但從大陸遣送朱雪璋回台開始，已有熟悉兩岸打擊犯罪的高層人士居中穿線希望打破僵局，去年底大陸陸續遣送新店咖啡商命案槍手、信義夜店殺警案嫌犯，就是協調成果。

黨政人士表示，台方對於落實兩岸共同打擊犯罪，相關作為皆未停擺，樂見對岸正面回應並確認這次的偷渡犯遣送名單，希望未來兩岸可持續透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，推動合作相關遣送工作，以保障兩岸人民權益及福祉，並彰顯司法正義。

綠營人士指出，陸方去年遣送新店槍擊案要犯回台，但絕口不提兩岸共打機制，只稱是依照金門協議；這次台方遣送陸籍偷渡犯，陸方官方反應如何？都會是觀察指標，也可作為究竟有無釋出善意之風向球。

兩岸跨境犯詐欺、毒品案猖獗，台灣不少刑事犯潛逃大陸；2009年簽署兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議後，刑事局與公安多次聯手破獲跨境詐騙機房、毒品走私集團，平均每年偵破十餘案，2015年最高峰有37件，兩岸共打建立革命情感，刑事局官警平常會透過微信與公安話家常，或在過年過節時互道恭喜。

2016年民進黨執政後兩岸關係丕變，每年合作破案剩個位數，去年僅一件毒品案，香港男子陳同佳送台案更讓兩岸關係雪上加霜，警政交流趨緩，轉為檯面下低調合作，維持「只能做不能說」默契。

毒品 偷渡 公安

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