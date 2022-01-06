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兩岸釋善意 台遣返21陸籍偷渡犯 包括反送中胡海波

台灣新聞組╱台北6日電

內政部移民署昨天起分四梯次以班機遣送21名中國大陸籍偷渡犯返陸，其中包括自稱聲援香港反送中運動的「民運人士」胡海波；這是一年多來首次將偷渡犯遣返大陸，相關人士認為這是近來陸方對台釋出善意，但黨政高層解讀，只能說是事務性交流稍微恢復，兩岸軍事外交攻防仍舊嚴峻。

據了解，因為兩岸氣氛仍舊敏感，移民署擔心計畫曝光引發對岸反彈，低調不願證實。陸委會證實，本次遣返共21名陸籍偷渡犯，屬常態性遣返作業。

此案緣於去年5月，移民署將23名金門協議遣送偷渡名單送陸方確認身分，陸方直到12月29日回覆確認名單，並通知可辦理後續事宜；不過移民署發現兩人失聯，仍在協尋中，因此此波執行遣送21名，包含18男、3女。

正值疫情期間，台方決定不以船運執行，因此專案以班機執行遣送作業。昨天執行第一批，今將執行第二批，接下來本月8日、12日，也將分批執行。

另外，「反共的民運人士」胡海波將在今天遣送回陸。胡海波在2019年聲援香港反送中運動，被強制送入戒毒所。他在2020年9月25日晚上從廈門泅游到金門，上岸後表達自己是遭中共打壓的異議分子，希望尋求第三國的政治庇護，最後還是依法被轉到高雄收容所。

據熟悉兩岸政策人士透露，台方及人權團體近年觀察胡海波言行，認定其非實際維權者，無法適用國際難民法中的「不推回原則」（不將尋求避難者驅回可能受威脅之地），因此將其遣返。胡雖自稱聲援香港反送中運動，「但不是參加一場遊行就是反送中」，香港方面也無人熟知胡，事跡難確認。

民進黨立委蔡適應表示，因人權、政治、信仰遭迫害而到台尋求協助者，應暫緩遣返較好；民眾黨、時代力量則認為，應周全「難民法」及相關法案。

陸委會表示，近年兩岸持續執行金門協議遣返陸籍偷渡犯作業，2020年雖受疫情影響，仍於同年11月間遣返22人，對於兩岸有序交流具有正面意義。

綠營人士指出，近年兩岸關係欠佳，影響到事務性交流順暢程度，陸方雖在去年底遣送新店槍擊案嫌犯，看似破冰，但絕口不提兩岸共打機制，而是稱依照金門協議；少了九二共識，兩岸共打機制仍能運作，可說是軟中帶刺。

遣返 偷渡 反送中

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