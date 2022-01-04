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長榮海運40月年終 逾5成來自大陸

特派記者賴錦宏、黃淑惠／台北4日電
長榮海運今年發出40個月年終獎金。（本報資料照片）
長榮海運今年發出40個月年終獎金。（本報資料照片）

長榮海運40個月年終獎金」這詞在兩岸炸開，成為兩岸企業員工最期待的「夢想成真」。據大陸中遠海控高層和華東長榮貨代透露，2021年長榮海運獲利2000多億新台幣（約72.3億美元），員工能發到40個月年終，超過五成獲利來自於中國大陸航運市場；而且這趨勢至少一直維持到明年6月，不會改變。

相對於長榮大力犒賞員工，陽明海運則傳出年終不如預期，還大買台北101外牆的跨年燈光秀廣告、贊助高雄跨年晚會，招致員工負評，釀成茶壺內的風暴。陽明昨天召開董事會，通過撤換發言人，由總經理杜書勤親上火線擔任發言人，並新增代理發言人，盼能與外界好好溝通。

中遠海控高層透露，得利於疫後中國大陸製造業快速復工復產，出口增長，今年長榮主航線都集中在亞洲航線，最大的市場就是中國大陸，包括中國大陸去美國、歐洲等等，其他依次是日本、南韓、台灣和東南亞等地出口到歐美的航運市場。

他表示，目前，長榮在大陸載運量最大的五個港口，分別是上海、寧波、深圳鹽田、山東青島和福建廈門。

對長榮海運獲利傲視群雄，中遠海控高層指出，長榮定位精準，看準大陸是疫後唯一生產最充足、出口不斷穩定增長的市場，集中船隊把中國大陸輸北美、歐洲做為主線，是成功的一半。他估計，長榮海運「超過五成，甚至可以說高到七成」獲利來自於大陸的海運市場。

這位在中遠20多年的資深高層指出，長榮的服務，不只是港口到港口，還有港口到內陸城市的運輸車隊，有延伸的服務鏈，所以，長榮的獲利較其他海運公司強。再者，長榮經營績效好，管理嚴謹，主要是整體競爭力也強。

而負責上海、寧波和長榮打交道多年的美籍貨代則表示，長榮的價格很穩定，航班和航線也非常密集，再加上價格有競爭力，這是長榮在海運市場「贏」的策略。

其次，長榮在美國洛杉磯有自己的港口，完全不受塞港和空貨櫃塞碼頭的問題影響。第三，「與時俱進」不斷訂購新的貨櫃，增加載運量。

這位美籍貨代透露，網傳長榮高層領了80多個月的年終是真有其事，「40個月年終獎金只是平均值」，高管獲得更高的獎金本來就是應該的。

另據一位長榮物流人士證實，他們的年終獎金，「只有十個月！」

長榮 航線 東南亞

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