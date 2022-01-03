台加入美國「州夥伴專案」 聯合軍事訓練

圖為美國民兵部隊在海外的軍事合作行動。（取材自美國民兵警衛局官網）

美方建議將台灣加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，這是一項「州夥伴專案」（State Partnership Program，SPP），與台灣合作對象，目前以夏威夷州 為首選，美國西岸的華盛頓州、加州、俄勒岡州、阿拉斯加州 、明尼蘇達州等為次要選擇。

這項交流，不只限於台灣「全民防衛動員署」所屬後備部隊，也須包括台灣常備部隊作戰議題。

國防部月前曾向國民黨立委廖婉汝證實表示，目前已獲美支持，初期成立一個與美國民兵 常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規畫具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年台方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

但立委質疑，根據國民警衛隊官網資訊，夥伴計畫為各州國民警衛隊與不同國家建立軍事往來。雖然國民警衛隊軍事裝備不亞於現役部隊，其戰鬥能力也曾被派至國外支援反恐戰爭，但目前台灣並無類似相應組織。

據證實，台美這項交流專案，就是美國各州與各國間實施的「州夥伴專案」，原則上由每一個州國民兵部隊，負責認養、推動與一個友好國家的「常備正規部隊」交流。

「州夥伴專案」源自冷戰後，蘇聯與東歐集團瓦解，美國為在軍事上拉攏東歐、中亞新興國家，遂推動由各州國民兵與各指定國家，發展軍事合作與交流關係，後來擴大到全球五大洲。

據證實，國軍近年早與美部分州國民兵部隊有過具體合作，美方甚至曾派國民兵部隊幕僚群來台參與漢光演習。而新掛牌的「全民防衛動員署」將在9月派員前往太平洋陸軍司令部及夏威夷國民兵司令部觀摩。