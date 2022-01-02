新聞評論／蔡、習各說各話 兩岸解凍大不易

缺乏共同政治基礎，兩岸領導人各說各話。圖為中華民國元旦總統府升旗典禮。（記者葉信菉／攝影）

進入2022年，習近平 與蔡英文 各自發表了「重要講話」，兩人都談到了「和平」，但兩人想達到的「和平」，其構成條件卻完全不同。新的一年兩岸關係依舊詭譎、恐難有緩解曙光。

習近平在2021年12月31日的大陸全國政協「新年茶話會」上表示，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，強化反獨促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展。稍晚在「新年賀詞」還提到，「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願」。

蔡英文則在「元旦文告」呼籲大陸：軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，大陸要防止內部軍事冒進主義擴張。雙方有共同肩負維持區域和平穩定的責任，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍。

習近平說的「兩岸關係和平發展」，其前提是台灣不能「倚美謀獨」；蔡英文要的是兩岸不要發生軍事衝突，兩岸各自過好自己，用和平方式面對問題。但兩岸已沒有共同的政治基礎，兩人談話的出發點與基準點不同，自是各說各話收場。習在政協新年茶話會上說要「強化反獨促統」，讓人想到2020年12月中共 中央公布「中國共產黨統一戰線條例」（修訂版）：對台統一戰線的主要任務之一是「發展壯大台灣愛國統一力量」。

習近平的涉台智囊、「全國台灣研究會」會長汪毅夫去年12月中旬發表文章，他就引用了這段新修訂的統戰條例。他說，國民黨「頑固派」和民進黨「反動派」同質化是危險的，都是阻礙統一的主要敵對力量，呼籲大陸應傾力支持「台灣愛國統一力量」。汪毅夫稱：「台灣愛國統一力量才是我們應該支持和依靠的力量，我們應該站在中國共產黨的立場，站在包括台灣人民在內的全體中國人民的立場」。就如同香港剛回歸時的基本要求是「港人治港」，現在變成「愛國者治港」一樣，大陸不再期望國民黨，更別說民進黨的反動派，大陸今後或將以港澳模式，加強扶植檯面上與檯面下的「台灣愛國統一力量」。

值得注意的是，汪毅夫去年6月在一場演講中細數當年中共在台地下工作人員的事跡，稱許他們受到殘酷迫害仍堅貞不屈，部分人士出獄後還全身心投入「祖國」統一運動。汪毅夫說，部分犧牲的後人要求不平反，只求歷史公道（要保有紅色基因，不要被抹白）。「他們的事跡是我們的寶貴財富，應該要宣傳和弘揚他們的精神」。汪還稱，當年被捕的地下工作人員在獄中又重新建立和發展了黨組織。

另有大陸學者提及，對台工作最重要的是要讓台灣人民對作為中華民族一員感到榮耀，必須先從民間交流做起，首先要落實「同等國民待遇」，讓到大陸的台灣人真正感受到「同等國民」的尊重。在疫情結束後要多多舉辦兩岸交流活動，讓台灣民眾親身感受到大陸的繁榮與進步，進一步認同大陸。

「台灣愛國統一力量」的定義是什麼？什麼人、什麼對象才是「愛國統一力量」，大陸如何將其發展壯大？對台灣都是個話題。蔡政府除呼籲中共防止軍事冒進主義擴張外，恐也要擔憂「台灣愛國統一力量」對台灣政府和人民的分化與離間了。