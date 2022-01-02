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國台辦回應蔡英文談話：如踩紅線 將採「斷然措施」

記者賴錦宏／台北2日電
國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社）
國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社）

針對蔡英文總統呼籲中國大陸不要剝奪香港的民主與人權，並嚴正抗議北京當局針對台灣的軍事侵擾及外交打壓等談話，大陸國台辦發言人朱風蓮昨日傍晚重申，如果「台獨」分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取「斷然措施」。

朱鳳蓮表示，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，肆意謀「獨」挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實。

她說，民進黨當局一再聲稱「不挑釁」，實際上為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨。朱鳳蓮並指蔡總統去年雙十講話所提出的「四個堅持」，「包藏分裂國家的禍心」。

朱鳳蓮警告，走「台獨」絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

她表示，實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

朱鳳蓮並稱，「一國兩制」在香港的成功實踐不容任何勢力造謠破壞，亂港謀「獨」的邪惡行徑絕不會得逞。

她並說，「我們真誠期盼兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對『台獨』冒險和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一」。

蔡英文總統1日上午在總統府發表2022年新年談話時提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

蔡總統說，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定。各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

蔡總統在講話中還表達對當前香港情勢的關心，她特別提到香港政府前幾天拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。蔡總統強調，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。

香港 北京 蔡英文

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