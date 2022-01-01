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元旦文告 蔡英文：軍事絕不是解決兩岸分歧選項

台灣新聞組／台北1日電
蔡英文總統發表元旦談話，提醒北京當局，不要誤判情勢。（記者潘俊宏／攝影）
蔡英文總統發表元旦談話，提醒北京當局，不要誤判情勢。（記者潘俊宏／攝影）

邁入新的一年，總統府舉行元旦升旗典禮，國歌領唱由疫情指揮中心指揮官陳時中率領醫護代表登場，蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告，蔡總統表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是2022年穩健執政的四大主軸。兩岸部分，蔡總統表示，提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

中華民國111年元旦總統府升旗典禮上午舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）...
中華民國111年元旦總統府升旗典禮上午舉行，蔡英文總統（左）與副總統賴清德（右）向民眾揮手。（記者葉信菉／攝影）

總統蔡英文也在總統府針對兩岸、香港情勢及經濟動能發表「2022新年談話」；兩岸部分，蔡總統表示，提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

蔡總統表示，我方立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任，同時雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

蔡總統說，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。這也會讓區域的緊張情勢有所緩解。

蔡總統表示，這些年來台灣持續呼籲對岸，不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓，對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。

蔡總統指出，新的一年「穩健執政」是政府最重要的目標，會堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

蔡總統說，將會持續關注香港的情勢，前陣子香港的立法會換屆選舉，受到了干擾，讓人更擔心香港的民主發展；而幾天前，香港政府拘捕了多位媒體人，讓人更擔心香港的人權與言論自由。

蔡總統表示，追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變。除了關心，台灣更要珍惜自己得來不易的民主自由，讓台灣更好，讓世界都看見民主台灣，有勇氣走出威權中國的陰影，不會屈服於壓力之下。

在維持經濟動能方面，蔡總統表示，這幾年來面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量；在維持經濟動能的同時，也必須有效因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。

蔡總統指出，今天開始基本薪資調高到2萬5250元，比起去年調幅達到百分之5.21，等到總預算通過，軍公教也將調薪百分之4，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

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