封殺王力宏？ 國台辦：盼藝人「德藝雙馨」

藝人王力宏是否會被大陸全面封殺，也成為29日大陸國台辦例行記者會媒體關注的焦點。（取材自王力宏個人微博）

藝人王力宏 日前宣布將暫別演藝圈，但大陸對王力宏是否會有後續處罰？王力宏會被列入「劣跡藝人」名單？對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變，鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，做「德藝雙馨」的文藝工作者。

馬曉光29日在例行記者會上表示，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。同時，大陸鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做「德藝雙馨」的文藝工作者。

在被現場記者追問到：王力宏事件難得引起兩岸網友砲口一致，還有網友說「力宏共識」取代「九二共識」，請問國台辦怎看這次兩岸網路氛圍？另，剛卸下環時總編輯一職的胡錫進也評論，王力宏大陸演藝市場的「豪華存在」基本就結束了，這是不是官方態度？大陸中紀委強調「立藝先立德」，這些有不良示範台灣藝人會被貼上「劣跡、失德」標籤嗎？

對此，馬曉光表示，不能把「某些人」的網上說法，當成大陸官方態度。他說，我們希望來大陸的台灣演員，都能德藝雙馨。而不是只是關注網上說法。馬曉光還笑著說，知道王力宏來自台灣，台灣記者都很關心這件事，但不要把網路上的一些言論，在記者會中要求發言人來回答。

針對台商林瑞陽張庭涉嫌違法事件，是否也是繼重罰遠東後，在大陸台企台商的一個提醒？馬曉光表示，國台辦會進一步了解情況。但從大陸有關部門發布的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。他想強調的是，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。

據石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，林瑞陽、張庭電商 「上海達爾威貿易有限公司」遭舉報，故在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查，認為其涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金。據《新京報》報導，外傳達爾威公司高達人民幣6億元的資金遭凍結。

林瑞陽29日凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博 發布的聲明稱，上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，該公司將積極配合相關部門工作。