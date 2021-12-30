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國台辦：粉碎台獨圖謀 台海鬥爭明年恐更尖銳

特派記者賴錦宏／北京30日電
國台辦發言人馬曉光表示，明年大陸將繼續推動兩岸關係和平發展，探索兩岸融合發展。（本報資料照片）
國台辦發言人馬曉光表示，明年大陸將繼續推動兩岸關係和平發展，探索兩岸融合發展。（本報資料照片）

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除大陸與「民進黨當局謀獨挑釁」和「外部勢力插手干預」的鬥爭更尖銳、更激烈，將會採取更有力措施粉碎「台獨圖謀」；但他同時提及，明年大陸將繼續推動兩岸關係和平發展，探索兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合。

馬曉光在今年最後一次例行記者會上，作上述表示。他強調，陸方握有兩岸主導權和主動權，「願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施」。

他總結今年的兩岸關係是「克難前行、穩中有進」，並提及明年大陸對台政策「3個不會變」稱，陸方秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先與台灣民眾分享發展機遇的政策不會變，為台灣民眾「辦實事做好事」的舉措不會變。希望「台胞台企站在歷史正確的一邊，與台獨分裂勢力劃清界限」，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮積極作用。

在回答有關ECFA問題時，馬曉光說，大陸願意為造福兩岸同胞作出最大努力，但台灣同胞的福祉利益能否獲得保障和增進，關鍵在兩岸同胞要團結，反「台獨」共同維護兩岸和平發展。

馬曉光還指出，台灣禁止大陸居民赴台交流已近兩年，早已不合時宜，應當盡快取消。他呼籲民進黨當局，應當正視時代發展潮流和要交流、要合作、要發展的主流民意，停止干擾阻撓兩岸民間交流。

至於大陸何時開放大陸民眾赴台自由行，馬曉光表示，民進黨上台後，單方面破壞兩岸互信互動的政治基礎，最近又不斷謀「獨」挑釁，在這種情況下，大陸民眾赴台旅遊意願減少，這是合乎情理的。

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