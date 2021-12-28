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彭博：明年中共軍機擾台次數將增加 區域衝突疑慮升高

編譯林奕榮／綜合外電
中共軍機擾台次數今年大增。 美聯社
中共軍機擾台次數今年大增。 美聯社

中國人民解放軍今年派遣軍機擾台的次數比去年多出一倍以上，明年擾台次數可能繼續增加，加深這個區域強權之間爆發衝突的疑慮。

彭博資訊彙整台灣的國防部資料顯示，中共軍機今年侵擾台灣防空識別區（ADIZ）約950次，遠高於去年的約380次。

隨著明年兩岸均有重要的政治活動，台海緊張形勢可能進一步升溫。中國共產黨明年將舉行第20次全國代表大會，預料習近平將打破慣例，於會後展開第三任期；台灣明年則將舉行地方公職人員九合一選舉，被視為下任總統大選的風向球。

台灣國策院執行長郭育仁表示：「中國明年將派遣更多軍機侵擾台灣的防空識別區，發動更多恐嚇行動。2022年的形勢值得關注，因為將會是個轉捩點。」

彭博資訊指出，明年兩岸的重大政治議程也會使習近平與蔡英文的壓力升高，必須展現應對挑釁的實力和解決之道。美國總統拜登已確認美國保護台灣免受中國攻擊的承諾，而且在美國明年期中選舉前，他也有政治動機對北京維持強硬立場。

過去一年來中共軍機頻頻擾台，但仍避免其他挑釁行動，例如跨越非正式的台灣海峽中線，或者飛越台灣。

報導指出，美中關係也可能影響中共軍機滋擾台灣防空識別區的次數。拜登與習近平日前舉行視訊峰會後，中共軍機侵擾的步調已經放緩，但華府向台灣示好，以及北京試圖升高對蔡英文政府的壓力，仍引發美中之間的唇槍舌戰。

台灣國防安全研究院研究員歐錫富表示：「中國的準軍事手段是其灰色地帶戰略的一環，試圖恫嚇及脅迫台灣，這是混合式的威脅。」歐錫富指出，其他手段包括誘使台灣的邦交國與台灣斷交和經濟脅迫，「在美中競爭加劇時，中國將會增加在台海的滋擾行動。」

共軍 中共 習近平

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