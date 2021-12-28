資產遭尼加拉瓜沒收交北京 台灣斥侵占

尼國沒收館舍尼加拉瓜與中華民國斷交後，下令沒收台灣駐尼國前大使館館舍並將移轉予中華人民共和國；中華民國政府強烈抗議，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。(圖：外交部提供)

尼加拉瓜 與台灣斷交後，其政府宣稱基於「一中原則」下令沒收台灣駐尼國前大使館 館舍並將移轉予中華人 民共和國；外交部昨指出，尼加拉瓜政府「非法侵占、不法移轉」，中華民國政府無法接受且強烈抗議，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。

尼加拉瓜媒體昨報導，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。台外交部二度就此事說明，先透過聲明強烈譴責奧蒂嘉政府，後說明館舍後續處理情形。

外交部表示，台尼10日終止外交關係後，尼加拉瓜違反國際慣例要求台駐尼國人員在兩周內全數撤離尼國；台駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，依雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額，將台灣大使館館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）天主教教會作為公益用途。

外交部說，台方已與馬納瓜天主教教會簽訂大使館館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會；台灣在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館23日撤館前，已完成辦理公開出售。

外交部指出，尼加拉瓜政府下令沒收台大使館並擬轉讓給中華人民共和國的作法是非法侵占、不法移轉，已嚴重違反國際法規範；台方將盡力協助尼國天主教教會，訴諸國際社會，共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。

國民黨立委陳以信說，對尼國此舉非常遺憾，台日間也有光華寮事件，但日本為法治國家，「尼加拉瓜就沒這麼樂觀」。他認為，外交部事前疏於防範，且過度評論該國內部政治局勢，導致台尼斷交。

民眾黨國際事務委員會主委趙麟指出，尼國此舉令人遺憾，但並不意外，外交部可訴請美國、中美洲邦交國等表達聲援、關切，動員各種國際力量；台方並應全盤思考如何防守，任何時間都要把各友邦當作可能是下一個外交生變的國家，妥善因應。

民進黨立委王定宇表示，希望尼加拉瓜政府懸崖勒馬，畢竟台灣捐出不動產也是用於尼國人民所信奉的天主教教會，沒必要在斷交後如此粗魯、不文明，這令人憤怒且看不起。