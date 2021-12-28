台美斷交保雙橡園 20元賣200萬買回

雙橡園保住了 台美斷交時，台灣利用15天時間處理許多事宜，包括雙橡園不落入中共之手。(本報資料照片)

尼加拉瓜與台斷交後，擬將台資產轉讓給北京，外交人士說「不令人意外」，過往台灣與美國、日本 、南韓等國外交關係生變時，也曾發生資產爭議。

外交部前部長程建人曾撰文回顧，1978年底，美國前總統卡特宣布翌年1月1日起，與台灣斷交並與中共 建交，台利用15天時間處理許多事宜，包括雙橡園在內。

據現任總統府秘書長李大維書中所寫，使館館舍與雙橡園大使官邸皆以象徵性20美元的價格轉售給「自由中國之友協會」，避免落入中共政權掌握；「這些預防性的措施，是基於過去在其他國家撤館時所得之痛苦經驗」。

1979年美國通過「台灣關係法」，使台灣對雙橡園的原有產權獲得保護，政府於1982年以200萬美元購回雙橡園。

台日之間則有「光華寮」事件。據外交部資料，光華寮為京都大學學生宿舍，台政府為照顧留學生居住問題，於1952年由駐日本大使館購入作為留學生宿舍。

1961年以「中華民國 國有財產局」名義完成所有權登記，其後寮房的親中共寮生不接受監督管理，台雖於1967年以存證信函通知左派寮生遷出或另訂契約，但對方均相應不理，台遂聘律師向京都地方法院提起訴訟。1972年日本承認中華人民共和國為中國合法政府，使此一案件的審理趨於複雜。

另外，昨天有民眾發現「台灣美國事務委員會」內的中華民國國旗竟「倒掛」，外交部解釋，主因代班工友不熟悉操作所致，台美會也對此嚴重疏失鄭重道歉，國旗也已轉回正確方向。