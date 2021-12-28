我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

台美斷交保雙橡園 20元賣200萬買回

記者張加／台北28日電
雙橡園保住了 台美斷交時，台灣利用15天時間處理許多事宜，包括雙橡園不落入中共之手。(本報資料照片)
雙橡園保住了 台美斷交時，台灣利用15天時間處理許多事宜，包括雙橡園不落入中共之手。(本報資料照片)

尼加拉瓜與台斷交後，擬將台資產轉讓給北京，外交人士說「不令人意外」，過往台灣與美國、日本、南韓等國外交關係生變時，也曾發生資產爭議。

外交部前部長程建人曾撰文回顧，1978年底，美國前總統卡特宣布翌年1月1日起，與台灣斷交並與中共建交，台利用15天時間處理許多事宜，包括雙橡園在內。

據現任總統府秘書長李大維書中所寫，使館館舍與雙橡園大使官邸皆以象徵性20美元的價格轉售給「自由中國之友協會」，避免落入中共政權掌握；「這些預防性的措施，是基於過去在其他國家撤館時所得之痛苦經驗」。

1979年美國通過「台灣關係法」，使台灣對雙橡園的原有產權獲得保護，政府於1982年以200萬美元購回雙橡園。

台日之間則有「光華寮」事件。據外交部資料，光華寮為京都大學學生宿舍，台政府為照顧留學生居住問題，於1952年由駐日本大使館購入作為留學生宿舍。

1961年以「中華民國國有財產局」名義完成所有權登記，其後寮房的親中共寮生不接受監督管理，台雖於1967年以存證信函通知左派寮生遷出或另訂契約，但對方均相應不理，台遂聘律師向京都地方法院提起訴訟。1972年日本承認中華人民共和國為中國合法政府，使此一案件的審理趨於複雜。

另外，昨天有民眾發現「台灣美國事務委員會」內的中華民國國旗竟「倒掛」，外交部解釋，主因代班工友不熟悉操作所致，台美會也對此嚴重疏失鄭重道歉，國旗也已轉回正確方向。

中共 日本 中華民國

上一則

不檢討固邦策略 台灣難防尊嚴掃地

下一則

新聞評論／民進黨的蠻橫式立法 埋葬憲政民主

延伸閱讀

尼國沒收資產交北京 台斥侵占

尼國沒收資產交北京 台斥侵占
三留學生協會換屆、成立 政要致賀

三留學生協會換屆、成立 政要致賀
美國天津留學生協會成立 民選官員頒獎祝賀

美國天津留學生協會成立 民選官員頒獎祝賀
韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議

韓邀唐鳳演講突然取消 台外交部批「行為失禮」提抗議

熱門新聞

高雄市前市長韓國瑜與女兒韓冰。（本報資料照片）

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

2021-12-22 20:52
張惠妹(右)過去曾與王力宏合作擦愛火。圖為2012年王力宏演唱會，兩人數度近距離「借位」假吻，讓氣氛瞬間沸騰。(本報資料照片)

妹有意郎無情…阿妹情陷王力宏 「2絕情關鍵」傷透心

2021-12-22 02:30
張惠妹(左)過去也曾與王力宏合作擦愛火。（本報資料照片）

王力宏「電影院女友」爆出是張惠妹 經紀人怒：夠了吧

2021-12-22 10:06
林立翧是北一女有史以來第一位「全盲學生」，在表演開始前，同學們協助她站至定位，等待音樂響起的那一刻。圖／翻攝自王蘭芬臉書

北一女「全盲學生」帶動跳 自信舞動身影 萬人紅了眼眶

2021-12-26 15:42
立陶宛友台議員馬爾德基斯近日在推特發布當年立陶宛人擋在蘇聯坦克前的照片，直言這張照片北京無法刪除，並說與台灣、香港同在。（圖取自twitter.com/SuTNkwfrFkMhHsG）

「這張北京刪不了」他發立陶宛版坦克人照片挺台港

2021-12-26 16:26
李靚蕾(左)跟王力宏的離婚爭議暫時熄火。(本報資料照片)

王力宏道歉止血暫時退出演藝圈 李靚蕾不告了

2021-12-21 02:27

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官