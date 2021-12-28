不檢討固邦策略 台灣難防尊嚴掃地

尼加拉瓜 與台灣斷交，翻臉速度之快，先是片面宣布斷交，隨即要求兩周撤館，如今又沒收台方資產轉予北京 ；兩國數十年情誼，尼國卻在斷交後連續出招損台方尊嚴，台方憤怒之餘，也該嚴肅思考當中的問題。

尼加拉瓜與台斷交的原因漸漸浮現，其一是複雜的國際政治。尼國總統奧蒂嘉在大選期間逮捕異議人士及潛在競爭者，美國批尼國選舉已無可信度，並制裁奧蒂嘉政府，加速奧蒂嘉與西方決裂而倒向中國大陸。

北京在蔡政府任內奪走台灣數個邦交 國，華府基於自身利益、美中影響力競爭、幫助台灣拓展國際空間等考量，近年強力助台維護邦交；美國出力雖對台有利，卻也讓與美關係惡化的邦交國離台灣而去，夾在美中間的台灣，鞏固邦交愈來愈無力。

外交部長吳釗燮日前在立院直說，奧蒂嘉政府是個威權政府，在選舉期間抓了所有反對黨人士，台方對奧蒂嘉政府的處理方式不以為然，「也私下勸說他」；奧蒂嘉陣營希望台灣能在尼國選舉後公開恭賀，但台方並沒有。

吳釗燮這番話引立委疑問，台灣為何對友邦選舉有立場？斷交後，除了怪罪北京掠奪、奧蒂嘉與中俄「抱團取暖」，台方是否有所檢討？畢竟北京施壓、奧蒂嘉不民主行為已久，為何現在斷交。

其實在尼國選舉期間，台尼已因價值觀不合影響關係，但台方到11月底才發現不尋常的跡象；若早些警覺，或許能更妥適處理雙邊關係，甚至台灣的資產。

僅剩的14個友邦，不太可能都與台灣共享價值觀與利益，也難保與美國關係堅不可摧，卻持續面對北京施壓、利誘。面對如此國際現實，若仍不檢討及調整鞏固邦交策略，台灣除了難逃斷交噩夢，也可能進一步損及資產及尊嚴。