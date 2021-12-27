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學者：台加入美印太架構 比加入CPTPP機會高

記者張加／台北27日電

美國拜登政府可望明年啟動「印太經濟架構」，台政府官員表示，有意爭取參與，尚在了解詳情，並強調台灣與美國的溝通與合作沒有問題。學者李淳認為，台灣加入「印太經濟架構」可能性比「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」更高。

政府官員指出，美國商務部長等官員訪亞洲時都有談論到這個架構，也表達美國對區域的規畫，台方有意參與，但美方的架構目前似乎還沒有很具體，仍在交換意見階段。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳指出，台灣加入「印太經濟架構」可能性比CPTPP「高很多」，有幾個跡象：第一，美台近期經濟對話談到供應鏈韌性、數位經濟等，符合印太經濟架構重點議題；第二，反萊豬公投未過，相信美國會以各種方式表達鼓勵；第三，印太經濟架構提出要處理貿易便利化、數位經濟、供應鏈韌性等，台灣若不參加，對美國推動這個經濟合作架構會造成比較多影響，「從實質面，我們加入對美國有利」。

「綜合研判，我覺得（台灣加入印太經濟架構）機率非常高。」李淳指出，這對台灣加入CPTPP也會有幫助，預計印太經濟架構與CPTPP的成員可能高度重疊，包括日本、澳洲、紐西蘭、越南等；如此一來，台灣可能在相關會議的場邊與CPTPP成員進一步對話、說明。

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