台買美飛彈 5年花了7900萬…1套都還沒交貨

FIM-92肩射式刺針飛彈。（取材自MDAA官網）

包括美國等西方國家俱稱當下台海情勢緊張，並要求台灣強化戰力，但台灣對美採購關鍵且可快速成軍的不對稱戰力裝備，卻遭長期延宕。不但空軍採購能遠距監偵共軍 動態的DB-110偵照莢艙接裝期程被延長五年，而五年前台方就陸續給付高額款項對美採購的FIM-92刺針防空飛彈（Stinger）也延宕，台方至今一套未獲。

立法院外交及國防委員會今起開審明年度國防部預算 案，朝野提出千餘案預算刪減或凍結案，從預算凍結建議案披露情節獲知，台對美採購大批軍備，如魚叉飛彈岸防系統、MQ-9B高空無人機、M109A6自走砲等，普遍被質疑未規畫與國軍作戰指管「迅安」系統整合，被建議凍結預算，要求國防部說明。

此外，當下能迅速接裝反制共軍的「人攜式短程防空飛彈」與新型DB-110偵照莢艙，雙遭延宕。

針對能反制共軍「機降」台灣的「人攜式短程防空飛彈」，國民黨立委陳以信提出主決議指出，國防部陸軍司令部一般裝備項下的「人攜式短程防空飛彈」一案，因過去與海軍先後建案，價格不一，正與美方重新議價中，全案交貨進度向後調整，明年僅編列7萬元（台幣，下同，約2500美元）預算。

提案指出，海軍從2017年起至今已為此案付款給美方超過7900萬美元，2020年6月又重新簽署修正版的發價書，延到2022年才要開始交裝；而陸軍2020年3月與美簽訂發價書，也已付首期款，原訂於2025年交貨結案，現在又考量價格尚未談妥，此案顯有將執行期程再度延後的疑慮。

國軍空軍RF-16戰機對美採購六套DB-110機載偵察系統（機腹中線處）。（取材自Collins Aerospace）

此外，為彌補空軍RF-16戰機鳳眼偵照莢艙後勤維保困難及無夜間偵照能力的限制，空軍耗資96億3000多萬元對美採購六套具長距離、全空層、具日夜間偵照能力與即時傳遞功能新式偵照莢艙，能供台灣日夜遠距離監偵共軍東南沿海軍事動態。

但陳以信、林淑芬、廖婉汝等立委均提案質疑，此案2020年編列6096萬8000元，卻因發價書未簽署而報繳；2021年度預算執行率截至10月31日僅執行77%，全案整體於今年6月29日核定修訂延長期程至2029年3月。此案規畫2020至2024年執行完畢，明年預算案卻改為2020至2029年執行，期程嚴重延宕，浪費公帑，影響國防建軍，因此提案凍結預算，要求說明。