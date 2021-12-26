中駐美大使：台灣問題最可能導致中美衝突 別以此挑釁

中國駐美大使秦剛表示，如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會。（新華社）

中國駐美國大使秦剛 近日接受多家美國媒體聯合採訪，台灣問題依然是當前美國媒體關注的焦點之一。秦剛告訴美國媒體，管控危機，美國特別是不要在台灣問題上挑釁中國。如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制「台獨」，給和平一個機會。

秦剛指出，對中美關係來說，首要是預防危機發生，但美國把過多注意力放在危機發生後的應對上。他說，「什麼危機會讓中美陷入衝突？最令人擔心的就是台灣問題，雙方須盡最大努力預防危機」。

據中國駐美國大使館 官網消息，秦剛20日接受美國多家媒體主編和資深記者聯合採訪，當中有多個問題都涉及台灣。在被問到，在台灣問題上中美如何管控危機時，秦剛說，「我們認為預防危機比管控危機更重要」。

他指出，危機卻每天都在發生。管控危機，特別是不要在台灣問題上挑釁中國。台灣問題是可能使中美陷入衝突的主要潛在因素。

秦剛強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方必須非常謹慎地對待與台灣之間的接觸，緩和緊張局勢。

他表示，中方所做的都是反應之舉。導致當前台海局勢緊張的是台灣民進黨 當局，其否認世界上只有一個中國和兩岸同屬一個中國的事實。

秦剛指稱，台灣當局正通過尋求美國支持其獨立來挑起對抗，美國則在利用台灣來遏制中國，這就是台海緊張局勢不斷升級的根源。

秦剛說，「台灣民眾都是中國同胞，我們有句成語叫『血濃於水』，我們不想和自己的同胞發生戰爭，但面對『台獨』勢力的威脅，我們絕不放棄非和平手段，這正是出於阻遏『台獨』的目的」。

秦剛告訴美國媒體，美國說不希望與中國發生戰爭，中國主張中美和平共處。因此，和平或不打仗是中美之間的最大公約數。但目前雙方都面臨「台獨」的可能性，在美方慫恿下，「台獨」分裂勢力正一步步朝其目標邁進。

他呼籲美方，真正認識到「台獨」是最大的威脅。美方應回到切實遵守一個中國原則上來。