台具核武潛力？防長喊「不生產、不發展、不取得技術」

國防部部長邱國正22日表示，台灣國防建軍至今沒有一項討論或要籌建核武。(記者曾原信／攝影)

有學者透過國際期刊將台灣列為未來十年內具備核武潛力的國家，國防部 長邱國正昨天表示，國防建軍至今沒有一項討論或要籌建核武，台灣堅持「不生產、不發展、不取得核子武器相關技術」，認為不須聞風起舞，國防部也未接到任何人指示要從事核武發展，且謹守國際規範。

邱國正昨赴立法院外交及國防委員會以「面對中共軍 力提升，台灣戰備因應作為」為題專案進行報告。國民黨 立委溫玉霞質詢針對外媒、國際期刊報導有關國軍保防、核武問題進行關切。

邱國正答詢表示，確有有幾個案例正司法調查中，但他無法置評。目前沒有會危害國家安全的機密洩露出去，但國防部沒有放鬆，保密防諜要強化。

立委追問，有綠委近期倡言要建立國安專業法庭，相關報導是否為此營造氣氛？邱國正說，國防部沒有作此事，只不斷化強內部檢查與過濾。他說，外界爭議性訊息很多，國防部不必與之起舞。

至於國際期刊有學者將台灣列核武潛勢國家？邱國正說，國防建軍沒有一項討論或要籌建核武。台灣不須聞風起舞，而國軍堅持不生產、不發展、不取得核武相關技術。國防部也未接到任何人指示要從事這方面發展。

邱國正說，國防部會關注新聞走向，就像「監視敵情一樣」，會適切說明，但不會隨之起舞。

邱國正會前受訪也否認表示，國防部沒說要研發這方面核武裝備，且謹守國際規範，媒體報導完全空穴來風。

至於媒體報導，台船執行潛艦國造案向土耳其採購魚雷誘標等裝備，卻遭遇阻礙，且疑有弊端，邱國正受訪時坦言「有點小卡關」，但國軍都在處理中。

邱國正表示，潛艦國造工作還是按進度推動，作戰都會有預備、備案，何況是推動這麼大的工作；台灣外交狀況大家都很清楚，假如有人不願意看到潛艦國造推動發展，「會無所不用其極」，國軍都會去面對。

此外，劍龍級潛艦升級案預計2027年完成，已延宕三年。

海軍參謀長蔣正國說，劍龍級潛艦升級案原定2018年獲外商輸出許可，但中山科學研究院因故去年才獲得，考量外商提供製作、繳納裝備的期程，以及兩艘劍龍級潛艦大修期程，全案延後三年完成。