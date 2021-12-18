美中2022新關係 台灣仍是關鍵

拜習會之後，雖然美中合作沒有落實，但大陸學者都認為戰略緊張已告緩減，然而台灣問題仍是其中關鍵。(本報資料照片)

拜習會之後，雖然美中合作沒有落實，四個工作小組也未啟動，但大陸學者都認為戰略緊張已告緩減，然而台灣問題仍是其中關鍵，尤其近日美方官員發言，強調台灣戰略地位的重要，幾乎明說美國將盡一切阻擋兩岸統一，這也讓戰略模糊難以繼續。

目前美中關係既合作又鬥爭，整體趨勢是「向下波動」，人民大學的時殷弘歸納中美關係，「小問題有很多，但都沒有決定意義，只有在這些大問題上出現顯著改善，才能稱之為中美關係的重大緩解」。

台灣問題尤其關鍵，南京大學朱鋒甚至稱，這是會令中美關係全面崩潰的指數級爆炸點，「台灣問題是一個夢魘，我們必須盡一切可能防止這個問題失控」，中方在台灣問題上不可能退讓，因為事關中國領導人維護國家和民族尊嚴和國家利益的誠信與決心。

對美戰略 陸認不宜過早出擊

可以鬆一口氣的是，朱鋒不認為北京 會在台灣宣布法理獨立前，主動採取軍事解決方案。雖不斷加緊準備，但北京不大可能改變目前對台戰略，因大陸認為時間對自己有利，兩岸關係未來掌握在不斷發展和強大的中國大陸手中。

前提必須是美國不提前主動介入台海兩岸，復旦大學黃仁偉描述，從2021年到2050年的30年中，由中國比較弱，轉為中國比較強，會加大和平統一台灣的可能性，把統一台灣的時間往前提，反而較符合美國的想法，所以中國要盡量推遲跟美國的戰略攤牌，盡量避免美國挑起台海戰爭。

對美戰略博弈，不宜過早全面出擊，已是大陸溫和派戰略學者的共識，他們強調，中美博弈爭的是誰能更加有力地推動國內改革，所以要有選擇地、有針對性地與美鬥爭，不鬥則已，鬥則有效。

由於拜習會是今上出手的外交成就，大陸學者眾口一聲的認為，中美關係暫時穩住了，但在明年期中選舉前有何變化？

目前有兩個判斷，一是由於民主黨選情危險，擔心共和黨攻擊其軟弱，所以拜登 要比川普執政時更反華。二是，為了救經濟，拜登需要中方配合。

拜登對中 想「穩」卻「穩不住」

復旦大學吳心伯就認為：「拜登在對華問題上想往前走一步，改善一下，但是他先『往後退』，來阻止共和黨推行他對華行動。把反對派的口堵上，這是拜登對華政策上的技巧」。

整體來看，拜登極力在尋找對中政策的「平衡點」，但朱鋒認為，問題是今天美國各派一致要抗中，儘管拜登政府想「穩」，但是「穩不住」。

就在此時，美國國防部印太安全事務助理部長拉特納8日在參議院外交委員會作證時，有一個前所未見的說法：「台灣位居第一島鏈中心，又處於全球經濟和貿易往來要道，對美國的盟友網絡具有關鍵地位，台灣的安全對美國護衛印太地區的利益極為重要」。

拉特納是國防部中國政策重估的負責人，其駭人聽聞之處在於，美國從來沒有把台灣的戰略地位，納入一個中國政策的基礎。拉特納這句話，很難不被詮釋為：台灣對美國如此的重要，絕對不能落入中國之手。

這個說法，與之前芝加哥大學教授米爾斯海默的看法，可以相印證，即台灣在美中競爭中起著關鍵作用，「在可預見的未來，美國將不遺餘力地阻止中國政府統一台灣。」米爾斯海默是攻勢現實主義大師，他的看法是邏輯導引出的大白話，不像美國官員總還是遮遮掩掩，隔著一層。

不過米爾斯海默也說，如果台海兩岸決定和平統一，他認為美國不會試圖阻止，真正的關鍵是，如果中國要武力統一台灣，美國是否會為保衛台灣而開戰。這個問題就是由，美國外交關係協會主席哈斯及學者薩克斯所主張的「戰略清晰」政策來回答。

戰略擺盪 易誤判增衝突風險

他們兩人去年9月就曾投書《外交事務》，呼籲美國終結戰略模糊（strategic ambiguity），改採戰略清晰（strategic clarity），當時引發爭議，後來有勞國安會印太總監坎伯出來澄清美國仍然採行「戰略模糊」，但是兩人13日又再度投書《外交事務》。

他們強調，拜登對台灣安全承諾的幾次「失言」，表示美國會出兵防衛台灣，但白宮與國務院 很快就更正，回到戰略模糊政策，可在失言的同時，美國又不斷「升級」與台灣的關係，這又符合戰略清晰，長此以往，只會讓中國誤判情勢，增加衝突的風險。

前亞太助卿羅素是「戰略模糊」的支持者，他承認近來拜登的對台戰略，愈來愈晦澀難懂（murky），如果前國務院官員羅素都看不懂，又怎麼能夠期待台北與北京能夠理解拜登的兩岸政策呢？展望2022年，美中台互動還是不容我們樂觀。