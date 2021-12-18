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防技術外流 科技業賣陸廠須先申請

記者鍾泓良、簡永祥／台北18日電
經濟部投審會日前預告草案，規畫半導體與面板廠等須經「關鍵技術小組」審查通過的赴陸投資案件，未來如擬出售大陸事業股權，必須「事先申請」。（美聯社）
經濟部投審會日前預告草案，規畫半導體與面板廠等須經「關鍵技術小組」審查通過的赴陸投資案件，未來如擬出售大陸事業股權，必須「事先申請」。（美聯社）

為防止敏感技術外流，經濟部將限制台灣科技公司出售中國大陸資產，經濟部投審會日前預告「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條及第10條修正草案，昨天預告期屆滿，將依建議辦理法制作業，規畫半導體與面板廠等須經「關鍵技術小組」審查通過的台商赴陸投資案件，未來如擬出售大陸事業股權，將採「事先申請」。

台灣科技業者解讀，這應是政府擬從嚴格管制半導體技術外流中國大陸的管制行動，呼應美國近年管制敏感科技和設備賣給大陸企業；由於台灣也加入半導體技術防護網，凸顯半導體產業已被政府視為涉及國家安全的重點產業，不允許台灣企業成為美中科技戰的漏洞。

但台灣業者高度憂心，此舉恐讓台廠資源調度更欠缺彈性，反而形成經營掣肘，傷害長期競爭力。台北市電腦公會理事長彭双浪特別針對政府這項行動表示，政府本意雖佳，但因核心關鍵技術定義不明確及人員涉及範圍過大，已引發業界憂慮。

和碩董事長童子賢日前直言，「企業永遠比政府更知道市場發展」。他還舉例，政府永遠不會比台積電創辦人張忠謀及現任董事長劉德音還懂；若限制台積電這個也不能做，那個也不能做，不會有今天的台積電。

半導體龍頭台積電則表示，目前仍積極擴大全球布局，尚無處理大陸事業的打算，草案修改對台積電沒有任何影響。

在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法去年底才完成修正，將原本「授權」專門技術才要申請許可，新增直、間接從第三地「轉讓」也要獲同意；按現行規定，轉讓後應於兩個月內向投審會報備，等於是「事後報備制」。

經濟部解釋，10月預告修法草案，若法規通過，關鍵技術小組審核投資案未來轉讓股權給大陸法人或人民，視同「技術合作」樣態，規範從「轉讓後兩個月內向投審會報備」，透過草案修正，轉讓股權將會從事後報備制改為「事前申請制」。

台積電 投資

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