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回應徐旭東反台獨 陸重申：歡迎台企投資

特派記者賴錦宏／北京16日電
遠東集團董事長徐旭東投書本報系聯合報，憂心台灣逢中必反。（本報資料照片）
遠東集團董事長徐旭東投書本報系聯合報，憂心台灣逢中必反。（本報資料照片）

遠東集團董事長徐旭東日前投書本報系聯合報，表態反對台獨。中國大陸國台辦發言人馬曉光昨對此回應稱，「我們注意到了有關報導」。他並重申，大陸歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變。

馬曉光昨表示，「台獨」是絕路，只會給台灣帶來災難，嚴重損害廣大台灣同胞包括工商界的根本利益。希望台灣有關企業和負責人堅持一個中國原則和「九二共識」，站在歷史正確的一邊，以實際行動與「台獨」勢力畫清界線，多做維護和推動兩岸關係和平發展的事。

馬曉光還說，「我願再次重申，我們歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變，願意率先與台胞台企分享大陸發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇。」

但他也再度強調，大陸絕不允許「台獨頑固分子」的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。

此外，北京冬奧在即，已經有台生台胞參與冬奧志願服務活動，組成北京冬奧台灣志願者隊，馬曉光對此表示，大陸方面由衷歡迎台灣同胞以各種形式參與冬奧活動。

北京冬奧 投資

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