陸10問民進黨「算什麼民主？」酸箝制輿論… 台駁荒謬

中國大陸國台辦發言人馬曉光對民進黨政府提出「民主十問」，陸委會副主委邱垂正（見圖）回批荒謬不實。（本報資料照片）

中國大陸國台辦發言人馬曉光昨針對民進黨 政府操弄族群對立、渲染中國威脅等提出十項質問，指「這算什麼民主」。陸委會昨對此表示抗議，指國台辦的批評荒謬不實，並指中共 專制政權應及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由，才能回應國際社會與其內部民意的期待。

國台辦昨舉行例行記者會，對美國舉辦「民主峰會」，以及台灣政務委員唐鳳參加並進行簡報，北京 對此表達不滿。馬曉光還對「民進黨當局」提出十項質問，指稱民進黨分化台灣、選舉時花言巧語、大搞權錢交易、箝制輿論、濫用行政和司法資源等，「算什麼民主？」

馬曉光質問稱：「出於一黨之私，在島內打壓異己，操弄族群對立，分化社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？」

他接著說，「箝制輿論，製造寒蟬效應，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？濫用行政和司法資源，大搞綠色恐怖，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？」

馬曉光的「民主十問」質問，還包括指民進黨自編自導「認知戰」，煽動兩岸對立對抗；渲染大陸軍事威脅，求購軍火，將台灣民眾綁上「台獨戰車」推向災難，以及不顧台灣企業利益和台灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部勢力輸誠，損害企業利益等。

陸委會昨對此回應稱，台灣的民主、人權與法治進步發展，獲得國際社會肯定讚許，背離民主人權的中共專制政權應反躬自省，及早進行真正的民主制度改革，停止迫害人權、箝制自由等內部治理弊端，才能回應國際社會與其內部民意的期待。