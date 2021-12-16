我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

馬斯克嗆民主黨大佬：我今年繳稅「全美最高」

陸維持協定稅率 兩岸ECFA可望明年續行 警報暫解

記者林則宏／綜合報導
兩岸明年可望繼續實施ECFA。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（記者劉學聖／攝影）
兩岸明年可望繼續實施ECFA。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸國務院關稅稅則委員會昨天發布的「2022年關稅調整方案」內文明確提及，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅的部分（早收清單）繼續實施協定稅率。因此兩岸ECFA明年可望繼續。

兩岸是在馬政府時期於2010年6月29日簽署ECFA，經立法院審議通過，兩岸兩會於同年9月11日完成換文程序後生效實施。蔡英文總統2016年上任後，一方面積極推動兩岸各個層面「脫鉤」，卻又對大陸可能因兩岸關係不佳而中斷ECFA惴惴不安。

在ECFA早收清單中，大陸給予台灣輸往中國大陸的石化、機械、紡織品、汽車零配件等539項商品關稅減免優惠。據經濟部統計，ECFA生效後前10年，台灣因此享有的關稅減免多達66億美元（約台幣1830億元）。

但在去年ECFA生效即將屆滿10周年前，台灣國安部門與陸委會就不斷對外放話稱，大陸可能片面中止兩岸ECFA。

上個月18日，民進黨立委陳亭妃還在立法院質詢經濟部長王美花稱，網路又傳出大陸將片面停止ECFA，從明年1月1日起對台關稅將全面恢復。對此，王美花當時答詢表示，萬一大陸宣布單方面停止，也會循先有機制展開協議，進行溝通。

對於是否終止ECFA，國台辦發言人馬曉光早前曾表示，ECFA生效實施為兩岸同胞特別是台胞帶來了實實在在的好處。民進黨當局一再變本加厲破壞兩岸交流合作，限制兩岸貿易投資，嚴重損害廣大台胞的切身利益。他強調，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行」。

但從國務院關稅稅則委員會昨天公布內容來看，ECFA明年繼續實施，暫時上應該無虞。

關稅 國務院 民進黨

上一則

廠商怕踩雷…萊豬開放周年 美豬進口劇減86%

延伸閱讀

5G專利數激增 聯發科稱冠台廠

5G專利數激增 聯發科稱冠台廠
徐國勇、王美花宣講：美國太空人、AIT處長也吃萊豬

徐國勇、王美花宣講：美國太空人、AIT處長也吃萊豬
反萊豬 經長：恐成國際孤兒 藍酸：護國靠神豬?

反萊豬 經長：恐成國際孤兒 藍酸：護國靠神豬?
新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬

新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡