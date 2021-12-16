陸維持協定稅率 兩岸ECFA可望明年續行 警報暫解

兩岸明年可望繼續實施ECFA。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸國務院關稅 稅則委員會昨天發布的「2022年關稅調整方案」內文明確提及，「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）已完成降稅的部分（早收清單）繼續實施協定稅率。因此兩岸ECFA明年可望繼續。

兩岸是在馬政府時期於2010年6月29日簽署ECFA，經立法院審議通過，兩岸兩會於同年9月11日完成換文程序後生效實施。蔡英文總統2016年上任後，一方面積極推動兩岸各個層面「脫鉤」，卻又對大陸可能因兩岸關係不佳而中斷ECFA惴惴不安。

在ECFA早收清單中，大陸給予台灣輸往中國大陸的石化、機械、紡織品、汽車零配件等539項商品關稅減免優惠。據經濟部統計，ECFA生效後前10年，台灣因此享有的關稅減免多達66億美元（約台幣1830億元）。

但在去年ECFA生效即將屆滿10周年前，台灣國安部門與陸委會就不斷對外放話稱，大陸可能片面中止兩岸ECFA。

上個月18日，民進黨 立委陳亭妃還在立法院質詢經濟部長王美花稱，網路又傳出大陸將片面停止ECFA，從明年1月1日起對台關稅將全面恢復。對此，王美花當時答詢表示，萬一大陸宣布單方面停止，也會循先有機制展開協議，進行溝通。

對於是否終止ECFA，國台辦發言人馬曉光早前曾表示，ECFA生效實施為兩岸同胞特別是台胞帶來了實實在在的好處。民進黨當局一再變本加厲破壞兩岸交流合作，限制兩岸貿易投資，嚴重損害廣大台胞的切身利益。他強調，「只有維護好兩岸關係和平發展，兩岸協議才能順利執行」。

但從國務院關稅稅則委員會昨天公布內容來看，ECFA明年繼續實施，暫時上應該無虞。