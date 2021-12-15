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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

繼英特格投資台灣後 德商默克5年砸170億

記者李珣瑛 / 台北15日電
德商默克集團14日在台北舉行啟動在台最大投資案記者會，台灣默克集團董事長李俊隆以簡報說明在台設廠投資的計畫。中央社
德商默克集團14日在台北舉行啟動在台最大投資案記者會，台灣默克集團董事長李俊隆以簡報說明在台設廠投資的計畫。中央社

台積電前進高雄設廠效應持續發酵，繼美商半導體材料暨特殊化學品大廠英特格（Entegris）上周宣布投資高雄新廠140億（台幣，下同）後，德商默克（Merck）昨宣布，未來五至七年將在台灣投資約170億，用於電子科技事業體新產線與研發量能的大幅擴張，並於高雄著重於半導體事業的發展。

默克這次投資將分為數個階段，首先於南科高雄園區台灣賽孚思科技旁，於16日動土興建新廠，拓展電子材料供應系統與服務的生產與研發量能，並新增特殊氣體與化學材料儲存與輸送系統的前瞻產品線。規畫2022年底，開始供應台灣與亞洲客戶所需的產品。

另外，2022年默克將在南科高雄園區新承租15公頃用地，興建其全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心（Mega Site）的生產中心，並依照產品的不同期程依序開始生產。該廠區將囊括默克全系列的半導體解決方案產品，包含薄膜材料、特殊氣體、圖形化與平坦化材料等，為半導體先進製程提供關鍵的製造材料。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，這是默克在台營運32年以來最大規模投資計畫，預計創造約400個工作機會，讓默克在台半導體科技事業員工人數成長逾一倍。

默克是橫跨醫療保健、生命科學與電子科技三大領域的頂尖國際企業，全球約有5.8萬名員工，致力開發為人類生活帶來正面影響的高科技，業務範疇從推進基因編輯技術發展，到醫治最難對抗的疾病，甚至是發展未來智慧裝置等，並於全球66個國家都有布局。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長貝克曼昨天透過視訊，出席「默克投資台灣記者會」。他說，這項投資計畫屬於默克日前於全球宣布的「向上進擊（Level Up）」成長計畫的一部分。

默克 投資 台積電

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