我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

才說「台灣不穩定」 英特爾CEO改口讚台積電「了不起」

記者簡永祥／台北15日電
英特爾執行長基辛格。（圖：英特爾提供）
英特爾執行長基辛格。（圖：英特爾提供）

英特爾執行長基辛格月初才表示「台灣是個不穩定的地方」惹議，並指美國晶片補助不應放在非美系廠商，讓外界聯想力阻台積電在美國建廠。但他昨天透過英特爾公關發表訪台前預錄好的影片，一改日前態度，在片中既強調與台積電的關係最長最深遠，又稱讚台積電「了不起」。

基辛格前天晚間抵台，昨天與台積電高層會商，凸顯基辛格此行是為敲定台積電有足夠的先進製程產能，支援英特爾推出未來新處理器。基辛格預定今天離台，前往馬來西亞，宣布在馬國的先進封裝廠投資案。

基辛格在3分36秒的影片中，共有九次提到台灣，三次談到台積電，台灣半導體產業鏈的重要性不言可喻。看到基辛格訪台前後態度大不同，業界人士說，「果然身段柔軟，是個狠角色！」顯然競爭的本質就是在商言商，台灣須靠技術不斷領先贏得肯定。

基辛格公開稱讚台積電的舉動，也引起台灣網友熱議，除了有人表示「一下扮白臉，一下扮黑臉」 、「商人沒有什麼特定立場。」也有網友認為，「見面三分情」，「英特爾的設計加台積電的製造，合則兩利」。

基辛格說，台積電協助英特爾釋放晶圓在許多方面的可能性、創造前所未有的產品，台積電所做的事真的很了不起。

他並強調除了計畫在美國和歐洲的重大新投資，也會繼續在台灣投資。

基辛格也重申，十個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，誓言不僅要讓英特爾重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。但他這次專程訪台，也凸顯他要達成此目標，還是得仰賴台積電助攻。

英特爾預定16日舉行供應商線上會議，但基辛格今將飛往馬來西亞，顯見他這次訪台，應該就是為了與台積電洽談在三奈米製程的合作計畫，敲定台積電支援的產能，以利和馬來西亞的封測廠能順利銜接，而非其他PC領域供應鏈。

台積電 投資 晶片

上一則

美議員魯比歐致函拜登：切除唐鳳畫面是對北京軟弱

延伸閱讀

英特爾CEO讚台積電了不起

英特爾CEO讚台積電了不起
英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力

英特爾進軍元宇宙先攻軟體 要隔空借運算能力
英特爾擬赴大馬設先進封裝廠

英特爾擬赴大馬設先進封裝廠
英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

熱門新聞

美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難