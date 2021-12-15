才說「台灣不穩定」 英特爾CEO改口讚台積電「了不起」

英特爾執行長基辛格。（圖：英特爾提供）

英特爾執行長基辛格月初才表示「台灣是個不穩定的地方」惹議，並指美國晶片 補助不應放在非美系廠商，讓外界聯想力阻台積電 在美國建廠。但他昨天透過英特爾公關發表訪台前預錄好的影片，一改日前態度，在片中既強調與台積電的關係最長最深遠，又稱讚台積電「了不起」。

基辛格前天晚間抵台，昨天與台積電高層會商，凸顯基辛格此行是為敲定台積電有足夠的先進製程產能，支援英特爾推出未來新處理器。基辛格預定今天離台，前往馬來西亞，宣布在馬國的先進封裝廠投資 案。

基辛格在3分36秒的影片中，共有九次提到台灣，三次談到台積電，台灣半導體產業鏈的重要性不言可喻。看到基辛格訪台前後態度大不同，業界人士說，「果然身段柔軟，是個狠角色！」顯然競爭的本質就是在商言商，台灣須靠技術不斷領先贏得肯定。

基辛格公開稱讚台積電的舉動，也引起台灣網友熱議，除了有人表示「一下扮白臉，一下扮黑臉」 、「商人沒有什麼特定立場。」也有網友認為，「見面三分情」，「英特爾的設計加台積電的製造，合則兩利」。

基辛格說，台積電協助英特爾釋放晶圓在許多方面的可能性、創造前所未有的產品，台積電所做的事真的很了不起。

他並強調除了計畫在美國和歐洲的重大新投資，也會繼續在台灣投資。

基辛格也重申，十個月前接任這家指標性企業的執行長一職時，誓言不僅要讓英特爾重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。但他這次專程訪台，也凸顯他要達成此目標，還是得仰賴台積電助攻。

英特爾預定16日舉行供應商線上會議，但基辛格今將飛往馬來西亞，顯見他這次訪台，應該就是為了與台積電洽談在三奈米製程的合作計畫，敲定台積電支援的產能，以利和馬來西亞的封測廠能順利銜接，而非其他PC領域供應鏈。