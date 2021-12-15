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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

美議員魯比歐致函拜登：切除唐鳳畫面是對北京軟弱

記者張文馨／華盛頓14日電
行政院政務委員唐鳳參加美國「民主峰會」座談，畫面一度被切掉。（視頻截圖）
行政院政務委員唐鳳參加美國「民主峰會」座談，畫面一度被切掉。（視頻截圖）

聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）14日致函美國總統拜登，要求政府說明台灣的政務委員唐鳳在民主峰會演說時遭切除畫面一事，並批評此舉表達的是軟弱而非決心，中共仍會威脅台灣並抨擊峰會。

參議員布萊克本（Marsha Blackburn）推文表示，拜登的白宮透過在民主峰會上審查台灣，以安撫中國國家主席習近平；參議員克魯茲（Ted Cruz）推文：「連中國共產黨都不再需要審查台灣了，拜登政府卻這麼做。」

路透12日報導，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國大陸標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面被切掉，只剩聲音；唐鳳此舉在美國官員間引起騷動，白宮國家安全會議官員憤怒地聯繫國務院，華府向台灣抗議，台灣也不滿國安會作為。

魯比歐說，若「因為一張中國大陸與台灣著色不同的地圖，決定切斷唐鳳的視訊畫面」為真，即是對中共的又一次讓步。

「台灣應該由正式選出的國家元首蔡英文總統參與峰會，而非美國選擇、未經選舉產生的低層級官員代表。」魯比歐表示，當其他國家都是由國家元首出席峰會，台灣被降級對待。

魯比歐說，數十年來失敗的「交往政策」已經教會美國，對北京讓步是一廂情願且徒勞無功的；拜登政府降低台灣代表性的做法，只是又一次展現美國政府的軟弱，中共仍會威脅台灣並抨擊峰會。

魯比歐要求拜登政府說明，由誰在何時決定要降低台灣與會的代表層級，這項決定背後的考量因素為何？為何台灣不能由國家元首代表出席峰會？拜登政府打算採取什麼行動來修正這項錯誤？魯比歐敦促拜登政府在明年舉行峰會前，修正這些錯誤。

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