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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

新聞評論／北京遷怒 台商淪蔡政府替罪羊

聯合報社論
遠東集團董事長徐旭東投書表明心跡，說他反對台獨，支持九二共識、一個中國原則。（記者葉信菉／攝影）
遠東集團董事長徐旭東投書表明心跡，說他反對台獨，支持九二共識、一個中國原則。（記者葉信菉／攝影）

遠東集團遭大陸罰款事件，餘波盪漾。兩岸企業家峰會年會日前舉行，大陸全國政協主席汪洋賀信要求台商「堅決與台獨分裂勢力畫清界線」；陸委會請陸方停止對台商的政治脅迫，經濟部長王美花則喊話歡迎台商回台投資。兩岸政治夾擠，台商備感壓力。

國台辦列出三個「台獨頑固分子」名單，還撂話懲治資助他們的金主。但外界沒料到第一個被拿來祭旗的，竟是在兩岸擁有雄厚企業版圖的遠東集團，約20億台幣的罰款成了國台辦口中為「吃飯砸鍋」付出的代價。

遠東集團董事長徐旭東投書本報系聯合報表明心跡，說他反對台獨，支持九二共識、一個中國原則。這篇投書不免讓人想到16年前奇美集團創辦人許文龍的《退休感言》。那紙感言，一位被認為支持台獨的人士，說他認為兩岸同屬一個中國，還說《反分裂國家法》讓他踏實許多；但這種強迫性政治表態，除了製造寒蟬效果外，還有其他嗎？

外界印象裡，徐旭東與許文龍並不在政治光譜的同一端，但對中共而言，藍綠不論，砸鍋必懲。中共認為，只要捏住了物資與經濟的咽喉，就能讓人就範。然而，就範只屬表層；不論是獨是統，感言背後的許文龍還是許文龍，投書之後的徐旭東還是徐旭東。

根據最近一項調查，台灣百大企業對陸投資家數近五年已三度下降，原因包括美中貿易戰、新冠疫情等，而回台投資則成了主流與首選。尤其美中貿易戰已迫使許多企業重新思考投資布局，如今遠東集團被罰勢必產生寒蟬效應，這猶如為淵驅魚，替台商撤出大陸猛添柴火，這對大陸經濟有何實益？

但反過來說，讓台商成了夾心餅乾的始作俑者，卻是蔡政府。近年配合美國的「台灣牌」，一再推動冒險進程。譬如改變國家稱號、公開美軍在台、外館更名台灣、國慶談新兩國論等，都不斷加劇惡化兩岸關係，大陸民眾義憤填膺之餘，勢必遷怒台商，北京拿台商墊背，恐也是民粹怒潮之下不得不然的下策。

最近北京召開中央經濟工作會議，重提多年未見的「以經濟建設為中心」，但台海惡浪卻已衝破堤防湧向經濟領域。蔡政府喊話歡迎台商回台，卻忘了被鍘台商其實多少是蔡政府的替罪羔羊。

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