黑白集／白宮學騰訊斷訊 台美磐石成落石

行政院政務委員唐鳳日前參加美國「民主峰會」座談場次。（取材自美國民主峰會影片）

唐鳳出席民主峰會，發言半途被「拉黑」。路透報導，是因一張有「一中一台」之虞的地圖，害鳳姐下半場「有聲沒影」。台灣難得受邀，卻是因為被白宮 拉黑才讓世界看見。金融時報一語中的：美國談民主需以身作則。

有心人爆料台灣被美國「不民主」，指鳳姐引用的自由度地圖，被白宮以為偷渡「一中一台」，國安會見狀，憤怒連絡主辦的國務院 。報導直戳痛處，質疑美國挺台沒那麼堅若磐石。

美方低調澄清是「技術問題」，純屬無心之過。台灣很衰，與會百國就鳳姐被黑；但若無心，白宮又何必加播免責聲明，強調個人觀點不一定反映美國政府立場？鳳姐是國家代表，被矮化成個人，白宮的馬腳刻意站在「一中紅線」旁，連同這內幕獨家都像在對北京表態。

外交部回應照抄美國，循例加上「台美互信穩固」。對照白宮的切割聲明，讓人聯想到東奧開幕。當NHK主播喊台灣進場，大陸騰訊立馬斷訊，塔綠班狂呼正名成功。碰到白宮學大陸，說好要抗中保台的人，竟都去替美國爸爸擦屁屁。

台灣捐140萬美元吃民主大拜拜，還丟掉邦交國，仍無法全程正名露臉；替拜登 跑龍套，還被嫌演技。蔡政府舔美不怕受委屈，就怕天崩地裂時，美國在要命關頭又犯下「無心之過」，磐石成落石。