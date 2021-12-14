新聞眼／美國「技術」 不碰主權不惹議

台灣政務委員唐鳳參與美國民主峰會部分影像「被消失」，讓外界進一步看見美國處理兩岸事務的「技術問題」。圖為拜登總統在民主峰會致詞。（Getty Images）

政務委員唐鳳參與美國民主峰會 部分影像「被消失」，雖不確定白宮 是否因一張兩岸地圖而下令卡掉畫面，但此事讓外界進一步看見美國處理兩岸事務的「技術問題」。

美國總統拜登召開的線上民主峰會，邀請台灣與會，引發北京 強烈不滿，也讓一些不想觸怒北京的受邀國感到不安。這麼不巧，峰會出現技術性的問題，就發生在台灣代表發言時，很難不讓人有所聯想。

民進黨人士認為不用過度解讀，美國處理兩岸事務本有其框架，即美國的「一中政策」。但另有熟悉國際事務的人提出，雖然美方稱是技術問題，但未解釋是人或設備出錯，不排除有可能是美方官員為避免惹議而使部分畫面消失。

美國政府使用的地圖，標示兩岸的顏色有學問。據美國官方2020年公布的相關準則，美國政府地圖以顏色顯示主權時，台灣與中國須以同顏色呈現，只有在內容須將台灣特別挑出說明時才可例外。此外，地圖只能標示「台灣」，不得使用中華民國或中國台灣省。

2019年，時任白宮國安顧問波頓（John Bolton）在記者會說明對委內瑞拉實施的經濟制裁，他背後的全球地圖，因中國和台灣對於是否承認委國總統立場不同，而以不同顏色呈現，遭質疑美國政府的兩岸政策有所改變。

這次唐鳳在民主峰會展示的地圖，是引用南非非政府人權組織「CIVICUS」依世界各國公民權利開放程度排名，「開放的」台灣標綠色，「封閉的」中國標紅色；這並非美國政府使用地圖，也非區分主權，應不適用美國相關準則。

美方有其技術問題，台方也只能認了，但在世界矚目的峰會上，代表民主台灣的唐鳳一度現聲不現身，實在令人難以接受。不過，更令人難以接受的是，竟有親綠人士質疑外媒報導的時間點，認為是有心人士操作，為使社會「仇美」進而影響即將舉行的公投，這不僅過度解讀，更有損台美關係與互信。