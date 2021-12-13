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新聞評論／民主峰會 唐鳳「國家聲明」沒說的事實

聯合報社論
行政院政務委員唐鳳代表中華民國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。（本報資料照片）
行政院政務委員唐鳳代表中華民國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。（本報資料照片）

美國召開的全球線上民主峰會落幕，拜登總統發布民主衰退警訊，倡議民主復興。代表台灣出席的政務委員唐鳳也發表「國家聲明」，強調台灣扮演促進全球自由、民主和人權的領導角色。中國大陸與俄羅斯未獲邀請，兩國駐美大使聯名指責美國決定誰是民主國家，是典型冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾；而中國大陸更以奪下台邦交國尼加拉瓜，作為對美台聯手的回擊。

這次獲邀的110個國家與地區，即使依美國「自由之家」的標準，僅77國有公平選舉制度，稱得上是民主政體。有些國家，如印度、波蘭和菲律賓，雖有選舉，但國內的自由與人權引人非議。另有些國家，雖不民主卻受邀參加，只因為他們對美國太重要。這正是拜登政府的本意，這次會議不僅是保護國內的民主，也關切開放社會如何保護自己免於外來威脅。換句話說，這是個籌組聯盟的會議，如果說是美國以民主意識形態籌組抗中聯盟，也不為過。

新加坡就因此選擇不參加。儘管有人認為新加坡不是民主國家，但它是美國重要印太盟邦；新加坡之所以不在峰會名單內，真正原因是該國婉拒，不願被大陸認為它選邊加入美國的抗中聯盟。

中共強烈批評民主峰會，認為這是美國反中策略的一部分，尤其是把台灣也納入邀請對象。但台灣不是蔡英文總統出席，而是由唐鳳和駐美代表蕭美琴與會，仿照APEC領袖代表的模式，應是美中妥協的結果。但民主峰會登場日，尼加拉瓜即宣布與北京建交、與台北斷交；這當然是大陸刻意給台灣難堪，也給美國一記耳光。

中共對民主峰會的反擊，還包括提出「中國的民主白皮書」，強調中國的「全過程人民民主」有別於西方民主。中共並發布「美國的民主情況」報告，痛批美式民主的亂象，指責它以輸出民主為藉口，卻引發地區動盪和人道主義災難。但無論是民主集中、協商民主或全過程民主，一黨專政下的「中國特色的民主」，最多是古代民本和牧民思想的體現，民眾的言論、集會與結社等自由和權利，甚至人身自由安全都缺乏保障，更遑論對政府與權力的監督。

從台灣的立場，我們希望看到中國大陸走向民主自由、尊重人權的社會。因為唯有如此，對岸的制度才能與台灣社會對接，從而心靈契合；更重要的是，大陸人民理當享有更多民主與自由。全世界民主當然有不同形式，但在自由、人權的保障與權力的監督上，所謂不同形式民主，不應該成為拒絕民主改革的藉口。

然而，美式民主也一再出現異化，美國今年1月暴民圍攻國會，就明白演示了民主的倒退。拜登承認，全球民主已連續15年倒退，包括美國在內。唐鳳也提到，疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為。即使如此，拜登仍將民主「工具化」成為反中武器；而唐鳳的「國家聲明」則迴避了疫情期間蔡政府的侵權爭議，以及綠營網軍內戰暴露的執政者濫權問題，更不願面對前總統馬英九所說台灣已經是「不自由的民主」的事實。

西方對台灣民主的稱許，雖然是對台灣人民的肯定，但其主要語境是利用兩岸的對比：用台灣的民主，襯托大陸的獨裁與人權侵害。因此批評大陸民主時，不能忘記民主有多樣形式；學步美國民主時，切忌把民主工具化和武器化；自得於台灣民主時，更不能漠視在「不自由的民主」下的諸般濫權劣跡。

拜登 民主峰會 新加坡

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