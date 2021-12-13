尼加拉瓜宣布斷交 台恐再失友邦？美前官員：很有可能

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格）說，很難預測下一個和台灣斷交的是哪一國。（本報資料照片）

尼加拉瓜10日宣布與台灣斷交，轉而承認北京 。美國防部前官員包士可表示，尼加拉瓜此舉是很有可能產生示範效果，使台灣再失友邦；前民進黨立委郭正亮坦言，台灣邦交國中，只有教廷、帛琉和馬紹爾因有特殊條件可以保住，美國若對台灣其他友邦放手，都將保不住，只看中國大陸要或不要而已。

據本報系聯合報報導，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格表示，不排除北京試圖轉移外界對美國主辦「民主峰會」的注意力。包士可則表示，尼國外交轉向應是經濟壓力，且其總統奧蒂嘉認同中共，痛恨美國與民主。

至於尼加拉瓜此舉是否可能產生示範效果，使台灣再失友邦？包士可認為，很有可能，取決於北京對哪國施壓力度最大；包道格則說，很難預測下一個會是哪國，但他提到，最近媒體常報導宏都拉斯與巴拉圭。

台灣近期關注宏都拉斯、梵蒂岡，較少討論與巴拉圭的外交關係，倒是美方持續關注。美國聯邦參議員魯比歐上月中在一場有關在拉美「疫苗 外交」的聽證會上提到，今年上半年巴拉圭疫情嚴重，大陸外交官明確表態，只有巴拉圭與台灣斷交，他們才會提供疫苗。

「國會山莊報」近日刊出評論指出，魯比歐以北京對巴拉圭施壓為例，說明美在該區域影響力處於劣勢，但部分主張對陸強硬的共和黨議員卻基於國內政治因素，擱置拜登政府大使提名 案，包括美駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德；此外，拜登已提名駐宏都拉斯大使，但尚未舉行任命聽證會。評論指出，美未派大使，某種程度削弱美對抗北京的承諾。

報導說，奧斯特菲爾德8月給參院外委會的書面報告寫道，巴拉圭與理念相近民主夥伴台灣的長期關係，使其成為中共施壓目標，企圖推動巴拉圭與北京建立外交關係，包括以「疫苗外交」為交換條件。奧斯特菲爾德說，若獲通過提名，他將致力支持巴拉圭的經濟與政治主權，以及其對台灣的承諾。

另據台北中國時報報導，前綠委郭正亮亮在電視座談節目中指出，台灣僅剩的14個邦交國，老實講，只有3個國家有特殊條件可以保住，一是教廷，因為中國大陸內部因素，教廷與大陸建交還有很多問題，另外兩個就是帛琉、馬紹爾群島，與美國簽有附屬國條約，是美國的基地。中美洲與南太平洋都是美國的勢力，美國如果放手，台灣就算怎麼守也守不住，基本上都保不住，就看大陸要或不要而已。