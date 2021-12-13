新聞眼／民眾斷交冷感 難掩蔡外交挫敗

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷絕外交關係後，外交部入口的尼加拉瓜國旗馬上被收走，只剩14面邦交國的旗幟。（記者蘇健忠／攝影）

蔡政府上任以來，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多等國斷交，2019年9月更在一周內與索羅門群島及吉里巴斯斷交。過去，斷交或許主因兩岸關係，但在美國意識到北京 透過奪取台灣邦交 國進一步擴大影響力後，情勢變得更為複雜，成了美中競爭另一戰場。

美國政界在蔡政府丟了七個邦交國後，警覺助台鞏固邦交對美的利益與重要性，接著通過「台北法案」（台灣友邦國際保護暨強化倡議法案），美國政府考量某國增進與台關係，或嚴重損害台灣安全與繁榮，而研議以適當方式提升或「改變」美國與該國的關係。

「台北法案」生效後，台灣雖不時傳出邦交不穩的訊息，但美國發聲或出手後，便暫時穩住關係，還能讓放話轉向的政治人物改口；尼加拉瓜 卻證明，台灣不能完全靠美國協助維護邦交。

中國大陸和尼加拉瓜還特地選在美國拜登政府主辦「民主峰會」期間復交，有意羞辱同為民主陣營的台灣與美國；不過，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與美國不和已久，受國際孤立的奧蒂嘉靠向中共是預料中之事，華府小輸北京，實際受傷的仍是台灣。

尼加拉瓜與台斷交，蔡政府雖「至感痛心與遺憾」，但很快化悲憤為力量，全力拚公投；外交部僅發布聲明，部長吳釗燮至今未召開記者會說明，也尚未公開回覆部分人士要求他下台的聲浪，而是總統府代為回應，「沒有請辭問題」。

蔡政府任內五年已斷八國，民眾普遍對斷交顯得冷感，再加上政府大力宣傳台灣與美、日、歐盟等地關係大幅增進，使不少民眾以為非官方關係更為重要。確實，近年來台美、台日關係更友好，台灣在歐洲地區也有所進展，但這些與台灣理念相近的所謂夥伴國家，基於其國家利益，仍與北京維持邦交，並未因為挺台而轉向承認中華民國。

中華民國邦交國剩14國，創歷史新低。蔡政府低調處理台尼斷交，企圖讓社會對斷交冷感，仍難掩其外交挫敗。