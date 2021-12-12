邦交國又新低 蔡政府別再模糊敷衍

中共 再奪台灣邦交 國尼加拉瓜，中華民國 友邦只剩14個國家，創下建國110年來的新低紀錄，且中共已放話要「剃光頭」，這是中華民國的危機，國家的生存與走向正面臨著重大考驗。

中華民國的邦交國最多曾達70國，但隨著1971年退出聯合國，以及90年代中共政經崛起後，「一中原則」漸被多數國家承認，這是「我消敵長」的殘酷現實。台邦交國數量甚至比當年偽滿洲國的23個邦交國還少，這是當前中華民國的困境也是屈辱。

國家缺乏外交承認有諸多危險，首先國家不被承認就是一種羞辱，有些不明就裡的國家會誤認你就是冒牌的假貨；其次容易被國際孤立，不能有正常的外交、不能與對方高級官員碰面，不能加入國際組織、只能用非官方的方式發展經貿關係。最重要的是國家安全的威脅，當多數國家都不承認，這個地區就容易被強國欺凌甚至侵略。

中共要求所有與他建交的國家都須承認台灣是中華人民共和國的一部分，未來他國就會視兩岸糾紛為一國內部事務，多數國家基於「一中原則」就難以干涉、聲援台灣。中華民國近年之所以連丟八個邦交國、兩岸出現兵凶戰危的危局，就是兩岸不再採取過去的模糊空間，蔡政府不承認「九二共識」，沒了以中華民國為主體的「一中各表」空間，大陸自然也不需要再跟台灣模糊，決心走自己的路，掌握兩岸的主動權、主導權。

兩岸政治關係從模糊到清晰，從多元交往到相互對立，等同回到早年軍事對抗、政治對抗的年代。蔡政府跟著美國進行一系列的去中、反中、仇中；大陸也不再顧及「兩岸一家親」的同胞關係，採取一系列「傷害台灣人民感情」的事。 在大陸實力更強下，自有更多籌碼對台施壓。

軍機持續繞台、祭出台獨清單、逼迫台商表態，再到奪取中華民國的邦交國，都是大陸對台採取「清晰」、不再有模糊空間的政策。

大陸對內部分，要求在陸台商不能「吃飯砸鍋」，要選好邊、站好隊，不得再對綠營政治獻金，否則被打為台獨分子。未來台灣多數民眾若被迫也要「站在歷史正確的一邊」，那是要跟著台獨戰車走，還是要倒向大陸，都會很為難。

不論如何，多數台灣民眾若在兩岸上若沒有模糊空間，將是台灣被分化的危機。大陸對外部分，要求那些「亞非拉第三世界」要想獲得經援就得支持「一中原則」。事實上，那些尚未與中共建交的國家許多是小國、島國、窮國，他們既無戰略價值、更無自然資源，中共與其建交的意願並不大，尤其是過去「外交休兵」的年代。現在中共想與他們建交，無非就是兩岸政治對抗，挖台灣邦交國以施壓台灣。

面對中華民國的邦交國愈來愈少，蔡政府必須告訴民眾實情，要如何因應這場危機，若一定要全面對抗中共，絕對不能再模糊敷衍。蔡政府要激起民心士氣，信心喊話：「面對中共的打壓堅不妥協，我們要持續對抗中共，我們可能不會再有ECFA，台灣的經濟可能會被封鎖，更要自力更生；同時要宣布恢復徵兵制，誠實告訴年輕人要有上戰場的心理準備，以抗強敵」。